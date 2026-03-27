Plantón en Centro Médico CDMX: Fracasa diálogo entre ambulantes y alcaldía

La alcaldía Cuauhtémoc aclaró que los ambulantes que están protestando en las inmediaciones del Centro Médico Nacional Siglo XXI, no asistieron a una mesa de diálogo que estaba programada este jueves por la tarde.

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¿Por qué no se realizó la mesa de diálogo?

En su comunicado, la alcaldía señala que “mantiene abierta la disposición al diálogo con los comerciantes, representados por Pro Diana AC”.

“El jueves por la tarde estaba programada una mesa de trabajo entre la alcaldía, el Gobierno de la Ciudad de México y representantes de la asociación mencionada con anterioridad, con el objetivo de abordar el tema del comercio en esta zona; sin embargo, Pro Diana AC no se presentó a la reunión”. —

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¿Qué propone la alcaldía para ordenar el comercio?

La alcaldía señaló que esta mañana, funcionarios ofrecieron nuevamente llevar a cabo estas mesas de trabajo con el objetivo de lograr consensos que coadyuven con el ordenamiento en la vía pública sin afectar la estabilidad familiar de los comerciantes.

“La alcaldesa, Alessandra Rojo de la Vega, mantiene el compromiso con las personas retiradas de la vía pública, por lo que continúa abierta la bolsa de trabajo para facilitar su incorporación a empleos formales con prestaciones de ley”. —

El comunicado indicó que la alcaldía mantiene el compromiso de garantizar el libre tránsito de peatones, como lo han solicitado muchos ciudadanos, y el acceso seguro a los centros de salud y hospitales de la zona, “particularmente en un punto de alta afluencia como el Centro Médico Nacional Siglo XXI”.

“El orden en la vía pública no es opcional: es una condición necesaria para que la ciudad funcione y para que todas y todos puedan ejercer sus derechos”.

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