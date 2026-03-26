¿Pudo ser un correo? 10 frases de La Corneta para sobrevivir a las juntas de oficina

Eduardo Videgaray y José Ramón Sancristóbal, “El Estaca”, presentaron en el Top Ten de La Corneta una guía práctica —y nada ética— para que ese inquilino incómodo agarre sus maletas y se largue de tu vida para siempre. Si ya probaste pidiéndole la renta y no entiende, aquí te dejamos las mejores joyas de este conteo.

Desde el clásico reclamo por la pérdida de tiempo hasta las reacciones más viscerales ante los comentarios fuera de lugar, aquí te dejamos las frases que deberían estar permitidas en cualquier oficina de México.

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El Top Ten de frases para juntas de oficina

TOP 10. “Esto pudo haber sido un correo”: La madre de todas las verdades. ¿Para qué reunirnos una hora si todo cabía en tres párrafos de Outlook?

TOP 9. “¿Inventa esas tonterías o las ensaya?”: Para ese compañero que siempre tiene una idea “disruptiva” que no tiene ni pies ni cabeza.

TOP 8. “Ya le cayó c*c* al pastel”: El momento exacto en el que la junta iba bien y alguien propone trabajar el fin de semana.

TOP 7. “Como mi perro: llegó, la cagó y se fue”: Ideal para el jefe que entra, da una orden imposible y sale de la sala sin aceptar preguntas.

TOP 6. “Mucho hocico y pocas manos”: Para los que proponen proyectos faraónicos pero nunca mueven un dedo para ejecutarlos.

TOP 5. “¿Quién le pide Uber a este pen…?”: Cuando alguien dice algo tan fuera de lugar que lo único que quieres es que se retire del edificio inmediatamente.

TOP 4. “¡Ya ch*p3sela!”: Cuando el barbero del equipo no deja de elogiar cada palabra que sale de la boca del director.

TOP 3. “Te la turbosuccionaste”: Para esas metas de ventas o KPI’s que simplemente son humanamente imposibles de alcanzar.

Conoce el resto del TOP AQUÍ.

Recuerda que, en la guerra y en el Top Ten de La Corneta, todo se vale.

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