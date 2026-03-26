Noelia Castillo muere tras recibir la eutanasia: así fue el procedimiento y su lucha por una muerte digna

Finalmente se cumplió la voluntad de Noelia Castillo Ramos, de 25 años, quien murió por eutanasia este 26 de marzo en un hospital de España, días después de la entrevista donde dijo “yo solo quiero irme en paz y dejar de sufrir”.

Así cerró su historia como la primer persona en acceder a la eutanasia por depresión como parte de un cuadro de sufrimiento psiquiátrico y físico, marcado también por una batalla legal de dos años contra su propio padre, quien intentó que no se respetara su decisión.

Noelia Castillo fue sometida a la eutanasia por la que luchó dos años en tribunales de España. Ampliar

¿Qué fue lo que le pasó a Noelia Castillo?

En una entrevista transmitida días antes del procedimiento, Noelia Castillo habló claramente de su deseo de una muerte digna por el profundo sufrimiento psiquiátrico que calificó de permanente e intolerable.

En su propia voz, explicó que vivió una niñez inestable que la dejó en manos del estado, a la que siguieron años de padecer depresión y trastorno límite de personalidad que no mejoraron con tratamiento psiquiátrico, a lo que se sumaron una violación grupal en 2022 y varios intentos de suicidio, uno de los cuales la dejó parapléjica y con secuelas y dolor físico permanente e irreversible.

“Ninguno de mi familia está a favor de la eutanasia. ¿Y yo todo el dolor que he sufrido durante todos estos años?“, cuestionó ante le rechazo de sus padres y familiares.

¿Qué pasó con Noelia Castillo?

Noelia se sometió a la eutanasia en una habitación del hospital Sant Pere de Ribes, a 40 kilómetros de Barcelona, apoyada en la ley de 2021 que despenalizó el procedimiento a pacientes que experimentan un “sufrimiento intolerable”.

“A ver si ya por fin puedo descansar, porque ya no puedo más. No puedo más con esta familia, no puedo más con los dolores, no puedo más con todo lo que me atormenta”, dijo en una entrevista previa.

¿Cómo fue la eutanasia de Noelia?

A petición suya, Noelia recibió la eutanasia completamente sola, a excepción del médico a cargo del procedimiento, rechazando que la acompañara su madre quien quería “verla cerrar los ojos”.

En la entrevista que concedió a la periodista Beatriz Osa, aseguró que se pondría su vestido más bonito y usaría un poco de maquillaje para morir “guapa”.

Aunque en España existe la posibilidad de hacerlo a través de medicamentos ingeridos, la eutanasia de Noelia Castillo se aplicó vía intravenosa, que consiste en tres inyecciones en el siguiente orden:

Un medicamento para reducir la conciencia y evitar el dolor

Un medicamento inductor del coma

Un medicamento bloqueante neuromuscular

De acuerdo con el Ministerio de Sanidad de España, la eutanasia tiene un tiempo estimado de menos de 30 minutos.

Noelia y su lucha por una muerte digna

Noelia solicitó el acceso a la eutanasia en 2024, que en España se concede a personas que padecen una enfermedad grave e incurable y presentan sufrimiento físico o mental constante e intolerable.

Cumplió además con los requisitos de:

Ser mayor de edad,

Tener capacidad de decidir

Ser de nacional española

Recibir información sobre alternativas y tratamientos

Enviar dos solicitudes con 15 días de diferencia

Reiterar su voluntad

Someter el caso a un médico consultor

Someter el caso a una comisión de garantías

Pese a que desde inicio se le concedió el derecho a la eutanasia tras su valoración, el padre de Noelia interpuso procedimientos legales apoyado por el grupo Abogados Católicos, que fueron rechazados uno tras otro hasta dejarle la vía libre a acceder a una muerte digna, como era su voluntad.