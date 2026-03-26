Noelia Castillo: enfermedad incurable, abuso sexual y el intento de suicidio que la llevaron a una eutanasia que sacude a España

La historia de Noelia Castillo Ramos se volvió tendencia no solo por el desenlace, sino por la crudeza de su padecimiento. Su caso colocó en el centro del debate la pregunta de qué tiene que pasar para que una persona decida no seguir viviendo.

Detrás de su solicitud de eutanasia no había una sola enfermedad, sino un cuadro médico y emocional profundamente complejo. Su situación fue considerada por especialistas como un ejemplo claro de sufrimiento “grave, crónico e irreversible”, uno de los criterios clave dentro de la legislación española.

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¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo?

Noelia Castillo no padecía una única enfermedad, sino una combinación de condiciones que, juntas, deterioraron por completo su calidad de vida.

En 2022, tras un intento de suicidio, quedó con paraplejia irreversible, perdiendo la movilidad de la parte inferior del cuerpo. Desde ese momento, dependía completamente de terceros para realizar actividades básicas, marcando un antes y un después en su vida.

Paraplejia irreversible: el punto de quiebre

La lesión medular que sufrió derivó en una parálisis permanente, sin posibilidad de recuperación. Esta condición no solo implicaba inmovilidad, sino también complicaciones médicas constantes y una dependencia total.

La paraplejia fue uno de los elementos centrales que configuraron su estado como irreversible ante los comités médicos.

Dolor crónico y encefalomielitis miálgica severa

A la parálisis se sumaba un factor aún más determinante, el dolor físico constante. No era intermitente, sino persistente y resistente a tratamientos.

Además, tenía diagnóstico de encefalomielitis miálgica severa, una enfermedad neurológica que provoca fatiga extrema, debilidad y una limitación funcional severa. Esta condición agravaba aún más su estado general, reduciendo cualquier posibilidad de mejora.

El sufrimiento psicológico como factor determinante

El caso de Noelia Castillo Ramos no puede entenderse sin el componente emocional. Su historia estaba marcada por un trauma psicológico profundo, derivado de una agresión sexual que detonó el intento de suicidio, según da cuenta el seguimiento periodístico del caso hecho por el diario EL PAÍS.

Este factor fue clave en la evaluación de su caso, ya que la legislación española contempla tanto el sufrimiento físico como el mental al momento de autorizar la eutanasia.

¿Por qué su caso fue aprobado?

La combinación de todos estos factores llevó a que su situación fuera considerada dentro de los supuestos legales:

Padecimiento grave y sin cura

Dolor constante e incapacitante

Deterioro físico irreversible

Sufrimiento psicológico severo

Este conjunto fue determinante para que su solicitud avanzara dentro del proceso legal en España.

Más allá del diagnóstico: un caso que abrió debate

El caso de Noelia Castillo Ramos trascendió lo médico. Se convirtió en un punto de discusión sobre el derecho a morir dignamente, los límites de la medicina y el papel de la voluntad individual frente a la vida.