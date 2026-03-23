Cae avión militar en Colombia: Confirman 8 soldados muertos y más de 80 heridos
El accidente de hoy revive el debate sobre el estado de la flota militar en Colombia
Un avión militar de la Fuerza Aérea Colombiana se accidentó este lunes 23 de marzo de 2026 en el sur del país, dejando un saldo preliminar de 8 soldados muertos y más de 80 heridos, según reportes oficiales.
El accidente ocurrió en Puerto Leguízamo, Putumayo, poco después del despegue. La aeronave, un Hércules C-130, transportaba a más de 120 personas, en su mayoría militares que cumplían una misión operativa.
¿Qué pasó con el avión militar en Colombia?
De acuerdo con la información confirmada por autoridades, el avión perdió estabilidad en los primeros minutos de vuelo y terminó impactando en una zona selvática cercana al aeropuerto.
Testigos reportaron una fuerte explosión y una columna de humo visible a varios kilómetros, lo que activó de inmediato los protocolos de emergencia.
Cifras oficiales del accidente
Los primeros reportes indican:
- 8 personas fallecidas
- Más de 80 heridos, varios en estado crítico
- Más de 120 personas viajaban a bordo
En total, se contabilizan 83 sobrevivientes, quienes fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir atención médica.
Rescate e investigación en curso
Equipos de rescate de la Fuerza Aérea y autoridades locales llegaron rápidamente a la zona del impacto. Las labores continúan debido a las condiciones del terreno, que dificultan el acceso.
El gobierno colombiano confirmó que ya se abrió una investigación para determinar las causas del accidente. Hasta ahora, no se descarta ninguna hipótesis, incluyendo una posible falla mecánica durante el despegue.
Una tragedia que enciende alertas
El accidente revive el debate sobre el estado de la flota militar en Colombia y las condiciones en las que operan estas aeronaves.
Por ahora, el país enfrenta una tragedia aérea que deja víctimas, heridos…y muchas preguntas sin responder.