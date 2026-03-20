México entra al Top 10 de los países más felices del mundo en 2026: este es el ranking / FG Trade

La medición global de la felicidad volvió a sorprender a muchos. El ranking 2025, vigente hasta nuestro año 2026, confirma el dominio de Europa, pero también abre espacio a nuevas lecturas sobre el bienestar en el mundo, donde no todo depende de la economía.

En ese contexto, México logra un avance significativo y se posiciona entre los países más felices del planeta, un resultado que llama la atención por el contraste con los desafíos internos que enfrenta.

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Ranking de los países más felices del mundo en 2025

De acuerdo con el World Happiness Report 2025, elaborado por la ONU junto con la Universidad de Oxford, Gallup y la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible, este es el listado de las 10 naciones mejor evaluadas en términos de bienestar:

Finlandia Dinamarca Islandia Suecia Países Bajos Costa Rica Noruega Israel Luxemburgo México

El informe es respaldado se ha consolidado como el principal referente internacional para medir calidad de vida.

México en el ranking: un ascenso digno de análisis

México se ubicó en la décima posición a nivel mundial, entrando por primera vez en el Top 10. El resultado no solo implica un avance estadístico, sino un cambio en la percepción internacional del país en términos de bienestar.

Su presencia en la lista lo coloca junto a economías con altos estándares de vida y evidencia que el bienestar no está determinado exclusivamente por variables económicas.

Además, México se posiciona como uno de los pocos países de América Latina en los primeros lugares, acompañado por Costa Rica.

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Cómo se mide la felicidad en el mundo

El World Happiness Report 2025 no se basa en percepciones momentáneas, sino en indicadores estructurales que permiten evaluar la calidad de vida de la población. Entre los principales factores se encuentran:

Nivel de ingresos

Esperanza de vida

Apoyo social

Libertad para tomar decisiones

Generosidad

Percepción de corrupción

Este enfoque explica por qué países como Finlandia han mantenido el liderazgo de manera sostenida.

Un ranking que va más allá de la economía

El listado 2025 refuerza una idea clave: la felicidad no depende únicamente del crecimiento económico. Factores como la cohesión social, la confianza y las redes de apoyo tienen un peso determinante.

La entrada de México al Top 10 confirma que el bienestar también se construye desde lo social y lo cultural, en un contexto donde los vínculos humanos siguen siendo un elemento central para medir la calidad de vida.