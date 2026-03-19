Hospitalizan a Stevie Young en Buenos Aires previo a conciertos de AC/DC

El guitarrista Stevie Young fue hospitalizado en Buenos Aires luego de presentar un malestar, a pocos días de los conciertos que la banda AC/DC tiene programados en la ciudad.

De acuerdo con reportes difundidos por el entorno del grupo, el músico, de 69 años, fue ingresado a un hospital de la capital argentina como medida preventiva, donde permanece bajo observación mientras se le practican diversos estudios médicos. Hasta ahora, no se han dado a conocer detalles específicos sobre el origen de la afección.

Fuentes cercanas señalaron que el guitarrista se encuentra estable, con buen ánimo y acompañado, en espera de la evolución de su estado de salud en las próximas horas.

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La hospitalización ocurre en el contexto de la gira internacional “Power Up”, con la que la banda ha retomado los escenarios en distintas ciudades de América Latina. En Buenos Aires, AC/DC tiene previstas varias presentaciones en el Estadio Monumental, las cuales registraron alta demanda de boletos.

Previo a su llegada a Argentina, el grupo ofreció un concierto en Santiago de Chile y mantiene en agenda nuevas fechas en la región, incluyendo presentaciones posteriores en México.

Stevie Young se integró a la banda en 2014, tras la salida de su tío Malcolm Young por problemas de salud, consolidándose desde entonces como parte de la alineación que continúa con las giras internacionales del grupo.