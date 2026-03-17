Lex Luthor podría hacer un mejor trabajo como presidente de EE.UU.

La Mole Convention celebra 30 años con estrellas de México y Estados Unidos

Tom Welling, Michael Rosenbaum y Kristin Kreuk, quienes interpretaron a “Clark Kent/Superman”, “Lex Luthor” y “Lana Lang” -respectivamente- en la serie de televisión “Smallville” (2001-2011) formaron parte de la celebración de los 30 años de La Mole Convention, el evento que celebra la cultura geek, los cómics, la televisión, el cine, el cosplay, la lucha libre, el doblaje y el coleccionismo.

En conferencia realizada el 14 de marzo, los tres invitados internacionales sintieron el cariño y amor de sus fans en un auditorio con más de mil asistentes. Y no es para menos: Tom Welling aseguró que en sus estadísticas de redes sociales, México ocupa casi la mitad del círculo.

La dinámica consistió en pasarle el micrófono al público para que hicieran sus preguntas.

Tanto en los cómics como en la serie, Lex Luthor, la némesis por excelencia de Superman, se convierte en Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, y sobre esta experiencia, el actor Michael Rosenbaum respondió:

“Se sintió muy bien ser presidente.

Creo que Lex podría hacer un mejor trabajo como presidente.

(Comparado con…) ya no parece tan villano, ¿verdad?”

Un emotivo momento llegó cuando una fan les dio las gracias por ser su compañía cuando ella vivía como ilegal en Estados Unidos y la serie era su refugio emocional en la adolescencia. Los tres invitados recibieron con gran empatía su comentario, sabiendo que para muchos, fue una saga que lo vio crecer y sentirse identificados con temas como la amistad, el bullying y las relaciones humanas.

Por su parte, Tom Welling platicó su anécdota favorita de la serie: el casting de Michael Rosenbaum.

El actor se presentó a la audición para el papel del villano principal. Pasó a la siguiente ronda y cuando le llamaron para avisarle que debería presentarse para una segunda prueba, Rosenbaum respondió: “Lex Luthor no sería alguien que se presentaría a una segunda prueba”

Eso le hizo ganar el papel.

Claramente entusiasmados, Tom, Michael y Kristin se despidieron del público mexicano, agradeciendo su cariño, en tan solo uno de los múltiples eventos del 30 aniversario de La Mole Convention, que también contó con la presencia de Frankie Muniz de “Malcolm el de en medio”, Jon Boyega de “Star Wars”, cosplayers nacionales e internacionales y dibujantes y escritores de Marvel y DC Comics.

La Mole Convention se realizó del 13 al 14 de marzo en el Centro de Convenciones del WTC de la CDMX.