¿Cayó un meteorito en Ohio? Poderoso estruendo hace temblar decenas de casas | VIDEOS

Un fuerte estruendo sorprendió a habitantes de Ohio, Estados Unidos, la mañana de este 17 de marzo de 2026. El ruido fue tan intenso que decenas de casas vibraron, lo que generó alarma y llamadas a servicios de emergencia.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), el fenómeno sí podría estar relacionado con un meteorito que ingresó a la atmósfera terrestre.

An asteroid weighing seven tons and traveling at 45,000 miles per hour zoomed over the skies of Cleveland and Pennsylvania as a meteor today, causing a loud boom that some residents mistook for an explosion. https://t.co/YbCQBXVuJp pic.twitter.com/mwEG71MyRi — CBS News (@CBSNews) March 17, 2026

¿Cayó un meteorito en Ohio?

Testigos en ciudades como Cleveland reportaron un “boom” muy fuerte acompañado de una luz brillante en el cielo. Algunos incluso pensaron que se trataba de una explosión o un sismo.

Sin embargo, datos satelitales y registros del NWS indican que el evento coincide con el paso de un bólido, es decir, un meteorito que entra a gran velocidad a la atmósfera.

Este tipo de objetos puede viajar a velocidades superiores a 40 mil km/h, generando una onda de choque que se percibe como una explosión.

AVISO ☄️

Brillante meteoro surca esta mañana los cielos de Pensilvania y Ohio, EEUU 🇺🇸

Una brillante bola de fuego cruzó por Pittsburgh y Ohio, reportaron haber escuchado un “fuerte sonido de explosión”

El Servicio Nacional de Meteorología afirma que fue causado por un meteorito… pic.twitter.com/1GVIag7myP — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) March 17, 2026

¿Hubo impacto o daños?

Hasta el momento, autoridades estadounidenses no han confirmado un impacto directo en tierra ni personas lesionadas.

Expertos explican que, en la mayoría de los casos, estos objetos se desintegran antes de tocar el suelo, liberando energía suficiente para provocar vibraciones en viviendas.

Aun así, especialistas no descartan que pequeños fragmentos hayan caído en zonas cercanas al condado de Medina, en Ohio.

Northeast Ohio: James Eaker caught the meter on his dash cam video. Explicit Language: pic.twitter.com/TYPVy9kBAQ — Hank F in Akron 🏆🥇 (@HankF330ToGo) March 17, 2026

¿Por qué se sintió como explosión?

El estruendo se debe al llamado boom sónico, que ocurre cuando el meteorito rompe la barrera del sonido al entrar a la atmósfera.

Este fenómeno puede ser tan potente que incluso hace temblar ventanas y estructuras, como ocurrió en este caso.

En resumen, todo apunta a que no fue una explosión ni un ataque, sino un visitante del espacio que convirtió el cielo de Ohio en un espectáculo tan impactante como inquietante.