¡De la alfombra roja a las hamburguesas! Michael B. Jordan celebra su Oscar

Michael B. Jordan, ganador del premio al Mejor Actor por “Sinners”, posa en la sala de prensa de la 98.ª edición de los Premios Óscar en el Dolby Theatre. / Jeff Kravitz

Michael B. Jordan se convirtió en el gran protagonista de la 98ª entrega de los Premios Oscar al llevarse la estatuilla como “Mejor Actor”. Este triunfo lo convirtió en el sexto hombre afroamericano en la historia en recibir este galardón, uniéndose a leyendas como Sidney Poitier y Denzel Washington. Además, hizo historia al ser el primer actor galardonado por interpretar a gemelos en una misma película. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención, no fue solo su triunfo por la cinta “Los Pecadores”, sino su inesperada y sencilla forma de festejar: una cena de comida rápida.

98ª Edición de los Premios Óscar celebrada en el Dolby Theatre. / Ser Baffo Ampliar

Una tradición de campeones en In-N-Out

Tras recibir el máximo galardón de la Academia, el actor fue captado en un popular restaurante In-N-Out, disfrutando de una hamburguesa, papas fritas y una malteada.

Aunque parezca inusual, este sitio se ha convertido en un punto de encuentro “de culto” para las estrellas de Hollywood. Figuras como Jamie Lee Curtis, Joaquin Phoenix y Hilary Swank, también han sido vistas celebrando con una cheeseburger en mano tras la prestigiosa ceremonia.

Sorpresa total entre los comensales

En redes sociales ya circula el video donde se aprecia a Jordan celebrando relajado junto a sus amigos. La reacción de los trabajadores y clientes del local no se hizo esperar; entre aplausos y asombro, los asistentes compartieron el momento con el ahora ganador del Oscar, quien no dudó en mostrar su alegría en un ambiente totalmente cotidiano.

Trayectoria destacable

Michael Bakari Jordan (nacido el 9 de febrero de 1987 en Santa Ana, California) y es hoy una de las figuras más influyentes y respetadas de Hollywood. Su nombre ha pasado de ser una promesa en la televisión a consolidarse como un pilar fundamental en la industria del cine, no solo frente a las cámaras, sino también como director y productor.

Los primeros pasos: De “The Wire” al estrellato

Criado en Newark, Nueva Jersey, Jordan comenzó su carrera de niño como modelo y en pequeños papeles televisivos (Cosby, The Sopranos). Sin embargo, su primer gran salto ocurrió en 2002 con su desgarradora interpretación de Wallace en la mítica serie de HBO, The Wire.

Posteriormente, demostró su carisma en el drama deportivo Friday Night Lights, consolidándose como un actor con la profundidad necesaria para roles complejos y humanos.

La alianza con Ryan Coogler: Un antes y un después

La trayectoria de Jordan dio un giro definitivo cuando conoció al director, Ryan Coogler. Juntos han formado una de las duplas creativas más potentes del cine contemporáneo en proyectos clave: