  • 16 MAR 2026, Actualizado 01:42

Así se vive la Ceremonia de los Premios Oscar 2026

En esta ceremonia se entregarán las estatuillas a las películas, actores, directores y creativos que marcaron a lo mejor del séptimo arte de este año.

(Allen J. Schaben / Los Angeles Times via Getty Images)

Zaira de la Rosa

Este domingo se lleva a cabo la 98.ª edición de la Ceremonia de los Premios Oscar en en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California.

Estos son los ganadores de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas:

MEJOR GUION ORIGINAL

Ryan Coogler por ganar la estatuilla por la cinta ‘Sinners’.

MEJOR GUION ADAPTADO

Paul Thomas Anderson por ‘Una Batalla tras Otra’.

MEJOR ACTOR DE REPARTO

El actor Sean Penn por su interpretación en la película ‘Una Batalla tras Otra’.

MEJOR CORTOMETRAJE DE ACCIÓN REAL

Por primera vez ganan dos cortometrajes ganan al empatar en esta categoría:

-The Singers

-Two People Exchanging Saliva

MEJOR CASTING (nueva categoría)

Cassandra Kulukundis gana el primer Oscar de esta categoría en la historia, como directora de Casting por la cinta ‘Una Batalla tras Otra’.

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

Mike Hill, Jordan Samuel and Cliona Furey ganan el Oscar por la película ‘Frankenstein’.

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

Kate Hawley gana el Oscar por la cinta 'Frankenstein’.

MEJOR PELÍCULA ANIMADA

La película animada 'KPop Demon Hunters’ supera a cintas animadas como Arco, Zootopia 2, Little Amélie or The Character of Rain y Elio.

MEJOR CORTOMETRAJE ANIMADO

El cortometraje The Girl Who Cried Pearls, supera a los cortometrajes Butterfly, Forevergreen, Retirement Plan y The Three Sisters.

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

La actriz Amy Madigan, por su interpretación de la tía Gladis en La Hora de la Desaparición.

