CDMX rompe Récord Guinness: Más de 9 mil personas en la clase de fútbol más grande del mundo

Con la participación histórica de más de 9 mil 500 personas, México batió el récord guinness fútbol al realizar en el Zócalo de la Ciudad de México, la clase de fútbol más grande del mundo, como parte de las actividades de promoción para llevar a cabo un Mundial social rumbo a la celebración de la Copa de Futbol FIFA 2026.

De acuerdo a la jefa de gobierno capitalina, Clara Brugada, este evento que es 10 veces mayor al que se tenía registrado, por lo que afirmó, se manda un mensaje contundente al mundo a favor de la paz.

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¿Cuál es el mensaje social tras el Récord Guinness de fútbol?

“Desde esta clase de fútbol más grande del mundo, gritamos alto y claro, no a la guerra, sí a la paz. No a la guerra, sí a la paz. Muchas gracias a todas y todos. Metamos un gol al odio, metamos un gol a la desigualdad. metamos un gol a la indiferencia. Que ruede el balón por la paz y los derechos en la Ciudad de México. Que ruede el balón por la fraternidad y el amor. Que ruede el balón por la justicia. Demostramos que cuando la ciudad se une, somos capaces de lograr lo extraordinario. Cuando la ciudad participa, somos capaces de lograr lo imposible”.

Acompañada por integrantes de su gabinete, autoridades del Gobierno de México, futbolistas de renombre y promotores del deporte, la mandataria capitalina reiteró su agradecimiento a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por el apoyo para la organización de esta iniciativa y agradeció también a las miles de personas que desde temprano participaron y convirtieron el Zócalo capitalino en la cancha más grande del mundo.

Los asistentes vistieron camisetas verdes, blancas y rojas dándole forma a una enorme bandera mexicana sobre una alfombra de reluciente verde.

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¿Cómo se prepara la CDMX para el Mundial 2026?

“Hoy este Zócalo, al ritmo de miles de pies que van a estar dominando el balón, en este día el Zócalo se convierte en la cancha de fútbol, y con esta clase masiva decimos que en la Ciudad de México el Mundial ya comenzó”.

Señaló que a 86 días del mundial de Fútbol, en la ciudad de México late un corazón futbolero, late para realizar un Mundial diferente, sin discriminación, por un Mundial libre de racismo, clasismo, xenofobia y machismo, al tiempo que resaltó que el objetivo de su gobierno es hacer una celebración deportiva con juego limpio y una sociedad justa.