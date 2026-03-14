Isaac del Toro gana la etapa reina de la Tirreno-Adriático y queda a un paso de hacer historia para México

El ciclismo mexicano vive uno de sus momentos más prometedores. El joven corredor Isaac del Toro conquistó la etapa reina de la prestigiosa Tirreno‑Adriático, resultado que lo coloca a un paso de ganar una de las competencias más importantes del calendario europeo.

La victoria llegó tras una jornada exigente de montaña que puso a prueba a los principales favoritos de la clasificación general. Con un ataque contundente en el tramo final, el ciclista mexicano logró despegarse del grupo de aspirantes y cruzar la meta en solitario.

El triunfo no solo le dio la victoria del día, sino que también reforzó su posición como líder de la carrera, a falta de una sola etapa para que concluya la competencia.

Una etapa decisiva en la montaña

La sexta jornada de la carrera se disputó entre San Severino Marche y Camerino, con un recorrido cercano a los 188 kilómetros y varios ascensos que definieron el rumbo de la clasificación.

El momento clave ocurrió en el Muro della Madonna delle Carceri, una subida con rampas extremadamente empinadas que alcanzan inclinaciones cercanas al 18 por ciento. Fue en ese tipo de terreno donde Del Toro mostró su fortaleza y comenzó a marcar diferencias frente a sus rivales directos.

En los kilómetros finales hacia Camerino, el mexicano lanzó un ataque definitivo que terminó por romper el grupo de favoritos, consolidando una de las actuaciones más destacadas de su joven carrera.

Liderato sólido rumbo a la última etapa

Tras su victoria en la etapa reina, Isaac del Toro se mantiene como líder de la clasificación general con una ventaja importante sobre sus perseguidores.

El italiano Giulio Pellizzari se ubica en el segundo lugar a 42 segundos, mientras que el estadounidense Matteo Jorgenson aparece en la tercera posición a 43 segundos.

La última etapa de la carrera se disputará entre Civitanova Marche y San Benedetto del Tronto, un recorrido mayormente plano que tradicionalmente favorece a los velocistas y rara vez altera la clasificación general.

México cerca de hacer historia en el ciclismo

Si logra mantener su ventaja en la etapa final, Del Toro podría convertirse en el primer ciclista mexicano en ganar la Tirreno-Adriático, una carrera histórica del ciclismo internacional conocida como “la Carrera de los Dos Mares”.

El logro representaría un paso enorme para el ciclismo mexicano en Europa y confirmaría el crecimiento deportivo del corredor originario de Ensenada, quien compite con uno de los equipos más fuertes del pelotón internacional.

A falta de la última jornada, todas las miradas están puestas en Isaac del Toro, quien tiene en sus piernas la posibilidad de firmar una victoria histórica para México en una de las carreras más prestigiosas del calendario ciclista.