VIDEO: Fuerte incendio consume casa en Coyoacán; enorme columna de humo en la colonia Vistas del Maurel

VIDEO: Fuerte incendio consume casa en Coyoacán; enorme columna de humo alarma a vecinos de la colonia Vistas del Maurel

La mañana de este viernes se registró un fuerte incendio en una vivienda de la colonia Vistas del Maurel, en la alcaldía Coyoacán, lo que generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y una gran columna de humo visible desde distintos puntos del sur de la capital.

El siniestro ocurrió en un inmueble ubicado en la calle Ámsterdam, casi esquina con la avenida México 1968, donde vecinos reportaron la presencia de llamas y humo que rápidamente comenzaron a expandirse desde el interior de la casa.

Tras el reporte, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México acudieron al lugar para combatir el fuego y evitar que las llamas se propagaran hacia otras viviendas cercanas. También se desplegó personal de protección civil y equipos de emergencia para asegurar el perímetro.

Las autoridades capitalinas informaron que la alerta fue emitida por el sistema de monitoreo del C5 de la Ciudad de México alrededor de las 10:39 de la mañana, lo que permitió activar el protocolo de atención para incendios en zonas habitacionales.

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Debido al despliegue de unidades de emergencia y camiones cisterna, se registraron afectaciones a la circulación en calles cercanas, por lo que autoridades recomendaron a los automovilistas evitar la zona y utilizar rutas alternas mientras se desarrollaban las labores para controlar el fuego.

La columna de humo generada por el incendio pudo observarse desde varios puntos del sur de la Ciudad de México, lo que generó preocupación entre habitantes de colonias cercanas.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si existen personas lesionadas ni las causas que originaron el incendio. Las labores de los bomberos continúan para sofocar completamente las llamas y descartar riesgos adicionales en la zona.

El caso permanece en desarrollo mientras los equipos de emergencia trabajan para garantizar la seguridad de los vecinos y determinar qué provocó el siniestro en esta vivienda de la alcaldía Coyoacán.