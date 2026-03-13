José Ángel Bichir es hospitalizado: Sufre fractura de cara tras presuntamente lanzarse desde su departamento

El actor José Ángel Bichir fue trasladado a un hospital tras presentar fractura de rostro y abdomen, de acuerdo con el diagnóstico inicial de paramédicos.

José Ángel Bichir, actor conocido por haber sido pareja de Belinda, fue trasladado a un hospital este viernes tras presuntamente lanzarse al vacío desde el tercer piso de su departamento, ubicado en la colonia Narvarte Poniente, en la alcaldía Benito Juárez. Paramédicos que acudieron al lugar lo diagnosticaron con fractura en el rostro y abdomen agudo.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que el hombre de 35 años fue localizado en la parte baja del complejo de departamentos ubicado en la calle Uxmal y la avenida Xola, en la colonia Narvarte Poniente, con manchas hemáticas. Los primeros reportes señalan que presuntamente se habría lanzado desde el tercer piso del inmueble. Pero, autoridades capitalinas ya realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Paramédicos brindaron atención al actor José Ángel Bichir luego de que fuera hallado con lesiones en la parte baja de su departamento en la colonia Narvarte Poniente. / Redes Sociales Ampliar

¿Quién es José Ángel Bichir?

José Ángel Bichir forma parte de la familia Bichir. Es sobrino de Demián Bichir y Bruno Bichir, este último conocido por producciones como "Un gallo con muchos huevos", "Rojo amanecer" y "Perfectos desconocidos".

El actor de 35 años ha participado en diversas producciones de televisión, cine y teatro. Inició su carrera alrededor del año 2000 y ha formado parte de proyectos como Matando Cabos, Tlatelolco, verano del 68, entre otros.

Apenas en enero compartió a través de redes sociales que un proyecto en el que participó, "El viaje de Luciano", recibió una mención honorífica en la categoría de mejor cortometraje internacional en el Festival Internacional de Cine y Artes de Atenas.