UNAM abre taller de bicicletas GRATIS: Así puedes reparar tu bici cerca de Las Islas

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) abrió un taller gratuito de mecánica básica para bicicletas en Ciudad Universitaria, una iniciativa que busca impulsar la movilidad sustentable y ayudar a estudiantes y visitantes a aprender a reparar sus bicicletas por cuenta propia.

El taller se realiza cerca de Las Islas de Ciudad Universitaria, uno de los puntos más transitados del campus, y forma parte de las actividades impulsadas por la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad (COUS) para fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte limpio y accesible.

¿Qué aprenderás en el taller de bicicletas de la UNAM?

Durante las sesiones, los participantes reciben capacitación práctica para resolver los problemas más comunes que pueden presentarse al usar una bicicleta.

Entre los temas que se enseñan destacan:

Cómo revisar y ajustar los frenos

Entender el funcionamiento de cambios y transmisión

Reparar o cambiar una llanta ponchada

Usar herramientas básicas de mecánica ciclista

Realizar mantenimiento preventivo

Además de la teoría, el taller incluye prácticas con herramientas reales, lo que permite a los asistentes identificar fallas comunes y aprender a solucionarlas sin necesidad de acudir a un taller especializado.

¿Dónde está el taller gratis de bicicletas en la UNAM?

Las sesiones se realizan en el Contenedor del Laboratorio de Movilidad e Infraestructura Verde, ubicado cerca del Centro de Investigaciones en Diseño Industrial (CIDI), dentro de Ciudad Universitaria y a pocos metros de Las Islas.

Los cursos se imparten en diferentes fechas durante marzo y abril y tienen una duración aproximada de dos horas por sesión. El acceso es gratuito, aunque es necesario registrarse previamente, ya que el cupo es limitado.

Con estas iniciativas, la UNAM busca consolidar a Ciudad Universitaria como un espacio que promueve la movilidad sustentable y el uso responsable de la bicicleta.