Muere Raúl Jiménez Vega, papá del futbolista mexicano Raúl Jiménez

El futbol mexicano está de luto. Este jueves 12 de marzo de 2026, la Federación Mexicana de Fútbol confirmó el fallecimiento de Don Raúl Jiménez Vega, padre del delantero mexicano Raúl Jiménez.

A través de un mensaje oficial difundido por la Selección Nacional de México, el organismo expresó sus condolencias al futbolista y a su familia por la pérdida.

La FMF y la Selección Nacional de México lamentan el fallecimiento de Don Raúl Jiménez Vega, padre de nuestro querido jugador y seleccionado, Raúl Jiménez.



A toda su familia y seres queridos, les enviamos un fuerte abrazo. Estamos con ustedes. pic.twitter.com/WcdrxzavOc — Selección Nacional (@miseleccionmx) March 13, 2026

El mensaje fue publicado en redes sociales de la selección y rápidamente generó reacciones entre aficionados, jugadores y clubes del futbol mexicano, quienes expresaron solidaridad con el delantero.

¿De qué murió Raúl Jiménez Vega?

Raúl Jiménez es uno de los referentes actuales del ataque de la Selección Nacional de México y ha construido una destacada carrera tanto en el futbol mexicano como en Europa. A lo largo de los años, el jugador ha mencionado en distintas ocasiones el apoyo de su familia, especialmente el de su padre, durante su desarrollo como futbolista profesional.

Todos los que integramos el Club América lamentamos el sensible fallecimiento de Raúl Jiménez Vega, padre de nuestro exjugador Raúl Jiménez.



Expresamos nuestras condolencias y nos unimos a la pena que embarga a familiares y amigos. pic.twitter.com/Afodtkowyp — Club América (@ClubAmerica) March 13, 2026

Tras darse a conocer la noticia, diversas figuras del futbol y aficionados comenzaron a enviar mensajes de apoyo al delantero mexicano en este momento complicado.

Hasta ahora, la familia del jugador no ha dado a conocer detalles públicos sobre los servicios funerarios. Mientras tanto, la Federación Mexicana de Fútbol reiteró su respaldo al futbolista y a sus seres queridos.