Eclipse solar del siglo: revelan cuándo y dónde ver el fenómeno que oscurecerá el cielo por 6 minutos

El eclipse solar más largo del siglo: cuándo ocurrirá y en qué países se verá.

El cielo volverá a sorprender al planeta con uno de los fenómenos astronómicos más impactantes del siglo XXI: un eclipse solar total que oscurecerá el día por más de seis minutos. Científicos y agencias como la NASA ya lo califican como el “eclipse del siglo”, porque será el más largo visible desde tierra firme en décadas.

Este espectáculo natural ocurrirá el 2 de agosto de 2027, cuando la Luna se alineará perfectamente entre la Tierra y el Sol, bloqueando completamente la luz solar durante un tiempo excepcionalmente largo. En su punto máximo, la oscuridad durará hasta 6 minutos y 23 segundos, una duración muy superior al promedio de los eclipses totales, que normalmente duran entre dos y tres minutos.

¿Por qué este eclipse solar será tan especial?

El fenómeno será extraordinario porque se dará una combinación poco común de factores astronómicos. En ese momento, la Luna estará muy cerca de la Tierra (perigeo) y el Sol estará ligeramente más lejos (afelio), lo que permitirá que el disco lunar cubra al Sol durante más tiempo.

Durante esos minutos de oscuridad total, el cielo se volverá similar al atardecer y será posible observar la corona solar, la capa externa del Sol que normalmente no se ve a simple vista.

¿Dónde se podrá ver el eclipse solar del siglo?

El recorrido del eclipse atravesará Europa, África y parte de Asia. Según datos de calendarios astronómicos, la franja de totalidad iniciará cerca del estrecho de Gibraltar, pasará por el norte de África y continuará hacia el Medio Oriente.

Algunos de los mejores lugares para observarlo serán:

Sur de España

Marruecos, Argelia y Túnez

Egipto, especialmente la zona de Luxor, donde se espera la mayor duración del eclipse

Arabia Saudita y otros países de Medio Oriente

Los expertos recomiendan prepararse con anticipación y utilizar gafas especiales para eclipse para observar el fenómeno de forma segura.

Aunque faltan varios años para que ocurra, este evento ya es considerado por astrónomos como uno de los espectáculos naturales más impresionantes que veremos en lo que resta del siglo.

Si el clima acompaña, millones de personas podrán presenciar cómo el día se convierte en noche durante más de seis minutos, un fenómeno que no volverá a repetirse con esta intensidad hasta después del año 2100.