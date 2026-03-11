Zalek: confirman muerte del cantante colombiano tras accidente de motocicleta en calles de Medellín

El mundo de la música urbana en Colombia está de luto. El cantante colombiano Zalek, una de las jóvenes promesas del género urbano, falleció a los 30 años luego de sufrir un accidente de motocicleta en Medellín, de acuerdo con información confirmada por su equipo de trabajo este 10 de marzo de 2026.

La noticia fue dada a conocer a través de un comunicado de su oficina de prensa, encabezada por el mánager Gus Rincón, donde expresaron su pesar por la pérdida del artista. En el mensaje recordaron a Zalek como un cantante lleno de talento y pasión por la música que estaba consolidando su carrera dentro de la industria.

Qué se sabe del accidente de Zalek

De acuerdo con reportes de medios colombianos y autoridades de movilidad, el accidente ocurrió en la ciudad de Medellín, específicamente en el sector de Laureles, cuando el cantante se movilizaba en motocicleta.

El siniestro involucró un vehículo y la motocicleta del artista. Paramédicos acudieron al lugar y trasladaron al cantante a la Clínica de Las Américas con lesiones de gravedad; sin embargo, falleció poco después debido a la gravedad de las heridas.

Las autoridades locales continúan revisando las circunstancias del accidente para determinar con exactitud cómo ocurrió el choque.

¿Quién era Zalek?

Zalek, cuyo nombre real era Eduardo, era un cantante y compositor originario de Barranquilla, Colombia, que comenzaba a ganar popularidad dentro de la música urbana latinoamericana.

El artista se dio a conocer a través de redes sociales y plataformas digitales donde compartía sus canciones y presentaciones. Con el tiempo logró construir una comunidad de seguidores en Instagram, TikTok, YouTube y Spotify.

Entre sus canciones más escuchadas se encuentran temas como “Party Coquette”, “Ay amor”, “Azoleo” y “Batería baja”, que acumulaban miles de reproducciones en plataformas musicales.