Cablebús en Morelos: revelan qué municipios conectará y por dónde pasará la ruta completa

El Gobierno de Morelos analiza la construcción de un sistema de Cablebús para mejorar la movilidad en la zona metropolitana del estado. De acuerdo con información oficial de la Coordinación General de Movilidad y Transporte, el proyecto contempla en su primera etapa conectar varios municipios clave de la región de Cuernavaca, con el objetivo de reducir tiempos de traslado y facilitar la movilidad diaria de miles de personas.

Según explicó el coordinador de Movilidad estatal, Jorge Alberto Barrera Toledo, el plan inicial considera integrar a Cuernavaca, Temixco, Emiliano Zapata y Xochitepec dentro de la primera fase del sistema de transporte aéreo. Estas zonas concentran gran parte de los desplazamientos cotidianos hacia centros de trabajo, universidades, hospitales y áreas comerciales.

Municipios que conectaría el Cablebús en Morelos

De acuerdo con las autoridades, la propuesta busca unir distintos polos de movilidad y servicios entre estos municipios, especialmente lugares con alta concentración de población.

Entre los puntos que podrían conectarse se encuentran:

Cuernavaca, como principal centro urbano del estado.

Temixco, zona con fuerte crecimiento habitacional.

Emiliano Zapata, donde se concentran desarrollos residenciales y servicios.

Xochitepec, municipio con importante actividad turística y educativa.

El objetivo es crear rutas que acerquen a los habitantes a hospitales, universidades, mercados y centros laborales, lo que permitiría reducir tiempos de traslado y mejorar la conectividad regional.

Proyecto aún está en fase de análisis

Autoridades estatales aclararon que el Cablebús de Morelos aún se encuentra en fase de estudios técnicos y de viabilidad. En esta etapa se analizan factores como la geografía del terreno, los flujos de movilidad y los puntos estratégicos donde se instalarían estaciones.

El gobierno estatal también destacó que este tipo de proyectos requiere datos de movilidad y planeación urbana, por lo que todavía se realizan mesas de trabajo para definir el trazo final de las rutas.

De concretarse, el Cablebús podría convertirse en uno de los proyectos de transporte más importantes para la zona metropolitana de Cuernavaca, al ofrecer una alternativa rápida y sustentable frente al tráfico que se registra diariamente entre estos municipios.

Además, las autoridades no descartan que el sistema se amplíe en etapas posteriores hacia otras zonas del estado, dependiendo de los resultados de los estudios de movilidad.