VIDEO: Hombre armado asalta restaurante en Lomas de Chapultepec y roba a comensales

Un asalto armado dentro de un restaurante en la colonia Lomas de Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, quedó registrado en video y se volvió viral en redes sociales. El atraco ocurrió en el establecimiento MÄTRE Pan, donde un hombre amagó a varios comensales con un arma de fuego para despojarlos de sus pertenencias.

De acuerdo con las imágenes captadas por cámaras de seguridad del local, el asalto ocurrió el sábado 7 de marzo. En el video se observa cómo el sujeto ingresa al restaurante y se aproxima a una mesa mientras aparenta hablar por teléfono. Segundos después saca una pistola y comienza a amenazar a las personas que se encontraban comiendo.

El individuo obligó a los comensales a entregar dinero en efectivo y objetos de valor. Durante el atraco también interceptó a otras personas que estaban sentadas en una mesa cercana cuando intentaron levantarse del lugar.

PUEDE INTERESARTE: Brugada anuncia apoyos para mujeres policías en la CDMX

Según lo que muestran las grabaciones, al menos siete personas fueron amenazadas por el asaltante, quien actuó con rapidez para evitar que alguien reaccionara. Todo el robo ocurrió en menos de medio minuto.

Tras apoderarse de las pertenencias de las víctimas, el hombre salió del restaurante y huyó del lugar. Minutos después, empleados del establecimiento se acercaron a las mesas para auxiliar a los comensales afectados.

🚨 Asalto en Lomas de Chapultepec



La tarde de este lunes, un sujeto armado ingresó a un restaurante en la calle Sierra Ventanas, colonia Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo (CDMX).



Despojó de sus pertenencias a varios comensales y huyó. La Secretaría de Seguridad… pic.twitter.com/wOKHmTJo7G — Mente Cali (@MenteCali) March 10, 2026

El negocio donde ocurrió el robo es una panadería y restaurante ubicado en la calle Monte Ararat, en una zona de alto poder adquisitivo cercana a Paseo de la Reforma. El lugar es conocido por su oferta de pan artesanal, brunch y repostería.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que ya revisa las cámaras de videovigilancia para identificar al responsable del asalto. También señaló que se brinda acompañamiento a las víctimas en caso de que decidan presentar una denuncia formal.

El caso generó reacciones en redes sociales debido a que ocurrió en una de las colonias consideradas más exclusivas de la capital del país, lo que reavivó el debate sobre la seguridad en restaurantes y zonas comerciales de la Ciudad de México.