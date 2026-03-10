Trump en Florida: venezolanos ovación al presidente durante visita al restaurante El Arepazo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue recibido entre aplausos por miembros de la comunidad venezolana durante una visita al restaurante El Arepazo, en la ciudad de Doral, al sur de Florida.

La visita ocurrió el lunes 9 de marzo de 2026, al final de la agenda del mandatario en el estado, luego de participar en reuniones políticas y encuentros con líderes regionales. Durante su paso por el local, Trump saludó a trabajadores, propietarios y a varios miembros del exilio venezolano que se encontraban en el lugar.

🚨 WATCH: Crowd breaks out in “USA” chants as President Trump visits El Arepazo restaurant in Doral, Florida.pic.twitter.com/zTWDbBwYQA — Derrick Evans (@DerrickEvans4WV) March 10, 2026

Trump convive con venezolanos en restaurante de Doral

El restaurante El Arepazo es uno de los establecimientos más conocidos de la comunidad venezolana en el sur de Florida. Al entrar al local, Trump fue recibido con aplausos y muestras de apoyo por parte de los clientes.

De acuerdo con reportes de medios locales, el presidente se acercó al mostrador y preguntó a los presentes: “¿Qué me pueden recomendar para comer?”, a lo que varios respondieron al unísono: “¡Arepas!”.

🚨 JUST IN: Incredible moment as the ENTIRE El Arepazo restaurant just erupted for President Trump in Doral, Florida



"You have been the best president we have seen in our LIVES!"



"WE LOVE YOU, TRUMP!" ☀️🇺🇸 pic.twitter.com/USRLYrTIQO — John John Jnr (@kikolara23) March 9, 2026

El mandatario aprovechó el momento para conversar con empleados y visitantes, además de tomarse fotografías con algunos de los asistentes. Durante su breve estancia, varios clientes corearon “USA, USA” mientras lo despedían del establecimiento.

Visita ocurre tras cumbre en Florida

La parada en El Arepazo ocurrió después de que Trump participara en la cumbre regional conocida como Escudo de las Américas, realizada en Florida y enfocada en reforzar la cooperación internacional contra los cárteles del narcotráfico.

Tras concluir su agenda en la región, el mandatario hizo esta visita informal al restaurante venezolano antes de regresar a Washington.

La escena se volvió viral en redes sociales, ya que mostró al presidente estadounidense interactuando directamente con integrantes de la comunidad venezolana que vive en el sur de Florida, una de las diásporas más grandes de ese país en Estados Unidos.