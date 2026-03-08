Marcha 8M en Morelos: ¿Cuál es la ruta de la protesta de hoy en calles de Cuernavaca?

Este domingo 8 de marzo de 2026, colectivos feministas y organizaciones civiles realizan la marcha del Día Internacional de la Mujer (8M) en Cuernavaca, Morelos, para exigir justicia y frenar la violencia contra las mujeres en el estado. La movilización se da en medio de semanas marcadas por casos que han generado indignación social y protestas en la entidad.

De acuerdo con convocatorias de colectivas y reportes de autoridades locales, la marcha inicia alrededor de las 10:00 de la mañana y recorrerá varias de las avenidas principales de la capital morelense hasta llegar al Centro de Cuernavaca.

El objetivo de la movilización es visibilizar la violencia de género, exigir investigaciones efectivas en casos recientes y reclamar mejores condiciones de seguridad para las mujeres.

Ruta de la marcha del 8M en Cuernavaca

El recorrido principal anunciado para la marcha del 8M en Cuernavaca contempla las siguientes vialidades:

Glorieta de Tlaltenango (punto de salida)

Avenida Emiliano Zapata

Avenida José María Morelos

El Calvario

Calle Mariano Matamoros

Calle Gutenberg

Plaza de Armas de Cuernavaca (punto final)

Debido al paso de los contingentes, autoridades municipales y de tránsito advirtieron que varias de estas calles permanecerán cerradas temporalmente o con circulación limitada durante la mañana y parte de la tarde.

Mapa de calles cerradas por la marcha 8M en Cuernavaca

El trayecto atraviesa una de las zonas más transitadas de la ciudad, por lo que autoridades recomiendan utilizar rutas alternas y evitar circular por el centro histórico durante el desarrollo de la marcha.

Las protestas del 8M se han convertido en una de las movilizaciones más importantes del país, donde miles de mujeres salen a las calles para exigir igualdad, justicia y una vida libre de violencia.

En Cuernavaca, la movilización de este 2026 busca también mantener la presión social ante los recientes casos de violencia contra mujeres que han impactado a la comunidad en Morelos.

Si te desplazas por la ciudad este domingo, lo mejor es planear tu ruta con anticipación y seguir la información oficial de tránsito y seguridad para evitar contratiempos.