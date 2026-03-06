Marcha 8M: Colectivo de feministas toman Prepa 6 en Coyoacán; autoridades suspenden las clases

Un grupo de feministas tomó las instalaciones de la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 6 “Antonio Caso”, ubicada en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México, en el marco de las movilizaciones previas al Día Internacional de la Mujer (8M).

De acuerdo con reportes difundidos este viernes 6 de marzo de 2026, integrantes del colectivo Furia ingresaron al plantel y mantienen la toma de las instalaciones como parte de acciones relacionadas con la jornada de protesta del 8 de marzo.

Tras la ocupación del plantel, autoridades educativas informaron que las clases fueron suspendidas y que el acceso a la escuela quedó restringido mientras se desarrolla la protesta.

Solo alumnas que participen en la protesta podrán ingresar

De acuerdo con los reportes sobre la toma del plantel, el colectivo que mantiene la protesta señaló que solo las alumnas que decidan sumarse a la movilización podrán ingresar a las instalaciones.

El objetivo de la acción, explicaron las manifestantes, es visibilizar demandas relacionadas con violencia de género y seguridad para las estudiantes, temas que con frecuencia han sido parte de protestas feministas dentro de universidades mexicanas.

Este tipo de protestas, que incluyen paros y toma de planteles, se han registrado en distintas escuelas de la UNAM en los últimos años como parte de movimientos contra el acoso y la violencia hacia mujeres en el ámbito universitario.

La toma del plantel ocurre días antes de la marcha del 8 de marzo, cuando miles de mujeres se movilizan en la Ciudad de México para exigir el fin de la violencia de género y mejores condiciones de igualdad.