Un video que circula en redes sociales desató polémica entre usuarios del Metro de la Ciudad de México. En las imágenes se observa cómo comerciantes colocan mercancía y estructuras en los pasillos, lo que aparentemente obliga a los pasajeros a pasar frente a los locales para poder continuar su camino.

La grabación fue difundida el 4 de marzo de 2026 por la cuenta MetroViralMx en X (antes Twitter). En el clip se aprecia a varios vendedores instalados en un corredor dentro de una estación del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, reduciendo el espacio para caminar y generando molestia entre algunos usuarios.

Metro CDMX: Comerciantes bloquean pasillos para obligar a usuarios pasar por sus locales pic.twitter.com/bHSNOtQvhb — Franc (@paco__miranda) March 5, 2026

En el Metro capitalino, el comercio informal dentro de las instalaciones está prohibido por normativa, aunque en distintas estaciones persisten vendedores o locales que exhiben productos fuera de los espacios permitidos, lo que genera quejas frecuentes entre los usuarios.

STC Metro responde al video viral sobre comerciantes en pasillos

Tras la difusión del video, el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STCM) aclaró que los comerciantes que operan dentro de algunas estaciones cuentan con permisos administrativos revocables para vender en locales establecidos, pero deben respetar los espacios asignados y no invadir pasillos o áreas de tránsito.

En la correspondencia de la estación San Lázaro de la Línea B se colocaron temporalmente barreras tipo mariposa debido a labores de limpieza en los sanitarios públicos, con el fin de prevenir accidentes mientras se realizaban los trabajos.

Estos dispositivos se instalaron… pic.twitter.com/hmZOMDta9s — MetroCDMX (@MetroCDMX) March 4, 2026

El organismo explicó que la normativa prohíbe colocar mercancía fuera de los límites autorizados, ya que esto puede afectar la circulación de pasajeros y la seguridad dentro de las estaciones.

Asimismo, el STC ha señalado en diversas ocasiones que mantiene operativos de supervisión para evitar la invasión de accesos, pasillos y andenes, así como para regularizar el comercio dentro de la red del Metro.

El Metro de la Ciudad de México, que transporta a millones de personas cada día, enfrenta constantemente el reto de equilibrar la presencia de comerciantes con la seguridad y movilidad de los usuarios dentro de sus instalaciones.