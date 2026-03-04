Bobby Pulido 2026: cantante gana primaria demócrata en Texas y va por el Congreso de EE.UU.

El cantante de música tejana Bobby Pulido dio un paso decisivo en su nueva carrera política. Este marzo de 2026, el artista ganó la primaria del Partido Demócrata en el Distrito 15 de Texas, lo que lo convierte oficialmente en candidato al Congreso de Estados Unidos para las elecciones de noviembre.

Pulido, conocido por su trayectoria en la música regional texana y ganador de un Latin Grammy, logró una victoria contundente con alrededor del 68% de los votos, superando a su rival demócrata, la médica Ada Cuéllar.

El resultado confirma el cambio de rumbo del artista, quien en los últimos años anunció su retiro de los escenarios para dedicarse de lleno a la política y representar a su comunidad en el sur de Texas.

Ahora, el cantante enfrentará en noviembre a la congresista republicana Monica De La Cruz, actual representante del distrito, en una contienda considerada clave para el equilibrio político en la región.

Bobby Pulido, de estrella de la música tejana a candidato al Congreso

Bobby Pulido nació en Edinburg, Texas, y durante décadas fue una de las figuras más reconocidas de la música tejana. Su carrera artística lo llevó a llenar conciertos en Estados Unidos y México, además de ganar premios importantes dentro del género.

En 2024 anunció su intención de retirarse de la música para entrar a la política y, meses después, formalizó su candidatura para representar el Distrito 15 de Texas en la Cámara de Representantes.

Su campaña ha buscado conectar con la comunidad latina del Valle del Río Grande, una zona fronteriza con fuerte presencia hispana donde temas como la economía familiar, la migración y la seguridad fronteriza son centrales en la agenda política.

Elección clave en Texas rumbo a noviembre de 2026

El Distrito 15 de Texas es considerado uno de los más competitivos del estado. Aunque históricamente fue demócrata, en los últimos años se ha inclinado hacia el Partido Republicano, lo que convierte la elección de noviembre en una batalla política importante.

Los demócratas ven en Pulido una oportunidad para recuperar terreno entre los votantes latinos del sur de Texas, mientras que los republicanos buscarán mantener el control del distrito con la actual congresista Monica De La Cruz.

Con su victoria en las primarias, Bobby Pulido ya dio el primer paso. Ahora el cantante que conquistó escenarios con la música tejana buscará conquistar un asiento en el Capitolio en Washington.