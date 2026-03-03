La fortuna oculta de Alí Jamenei: el imperio financiero que se expandió de Irán a Europa

La muerte de Alí Jamenei no solo marca el final de uno de los liderazgos más prolongados de Oriente Medio, también abre una incógnita sobre el control de una red patrimonial que, según investigaciones periodísticas, se extiende desde Irán hasta Europa. Durante décadas, el líder supremo concentró poder político, religioso y económico bajo un esquema en el que fundaciones, conglomerados semiestatales y estructuras empresariales operaron con escasa supervisión pública.

En el núcleo de ese entramado figura Setad, entidad creada tras la Revolución Islámica de 1979 para administrar bienes confiscados. Con el tiempo, Setad evolucionó hacia un holding con intereses en energía, telecomunicaciones, banca e industria farmacéutica, además de un amplio portafolio inmobiliario. Parte de esos activos, según reportes citados por medios internacionales, fueron canalizados mediante sociedades instrumentales en el extranjero, incluyendo propiedades en Londres y complejos turísticos en enclaves exclusivos del Mediterráneo como Mallorca.

¿Quién controla ahora los millones?

La desaparición de Jamenei deja una pregunta central: ¿quién ejerce hoy el control efectivo de estos recursos? Diversos informes sostienen que en los últimos años la gestión operativa recayó en sus hijos, apoyados por una red de testaferros y empresas fantasma registradas en jurisdicciones consideradas paraísos fiscales, entre ellas Liechtenstein y Suiza. Estos intermediarios, varios de ellos ciudadanos iraníes con doble nacionalidad y residencia en Europa, habrían sido responsables de mantener la administración de hoteles, propiedades y activos inmobiliarios en ciudades como Madrid, Marbella y Palma de Mallorca, mientras la titularidad real se diluye en estructuras societarias complejas.

La arquitectura financiera diseñada durante años permitió sortear sanciones internacionales y proteger capital frente a eventuales bloqueos. La fragmentación de la propiedad mediante compañías pantalla dificulta la trazabilidad del dinero y complica cualquier intento de congelamiento o recuperación judicial de activos. Especialistas en derecho internacional advierten que, aun en un escenario de transición política profunda en Irán, demostrar la vinculación directa entre bienes en Europa y estructuras sancionadas sería un proceso largo y técnicamente complejo.

La sucesión política en Irán

La dimensión del patrimonio no solo plantea interrogantes morales o políticos, sino también jurídicos y geoeconómicos. Expertos en derecho internacional apuntan que, si se demuestra la vinculación directa entre activos en el extranjero y estructuras sancionadas, gobiernos europeos podrían revisar la situación legal de determinadas propiedades. Sin embargo, la complejidad de las estructuras corporativas, diseñadas precisamente para diluir la titularidad real, dificulta eventuales procesos de congelamiento o recuperación de activos.

La sucesión política añade otra capa de incertidumbre. El liderazgo supremo en Irán no se limita a una función simbólica; implica influencia sobre fundaciones religiosas, conglomerados económicos y redes de poder institucional. El control efectivo de ese entramado determinará no solo la estabilidad interna del país, sino también la dirección futura de sus relaciones con Occidente.

Más allá de la cifra exacta del patrimonio, el caso revela una característica estructural del sistema iraní: la fusión entre autoridad religiosa, poder político y control económico. La herencia de Jamenei, por tanto, no es únicamente financiera. Es también el legado de un modelo en el que la concentración de poder permitió la construcción de uno de los conglomerados más influyentes y menos transparentes de Medio Oriente.

