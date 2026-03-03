Iron Maiden estrena documental por su 50 aniversario: ¿Cuándo y en dónde se podrá ver?

La legendaria banda británica Iron Maiden, celebra cinco décadas de carrera con el estreno de un documental oficial que promete recorrer la historia, impacto y legado del grupo en el mundo del metal. Así que si eres fan de la banda, no te puedes perder la fecha, donde y cómo comprar los boletos, por eso sigue leyendo para enterarte de todo el chismecito metalero.

¿Cuándo se estrenará el documental de Iron Maiden?

Iron Maiden, es una de las bandas de heavy metal más reconocidas desde los años 70. Su base de fans los ha seguido a pesar de todos los cambios que han tenido, por lo que no es de sorprenderse que estrenen este documental para celebrar su 50 aniversario.

Por lo que, de acuerdo con la misma banda, el documental se estrenará hasta el 7 de mayo de 2026, pero no te preocupes, aunque falten un par de meses, los boletos los podrás comprar a partir del 18 de marzo.

Ahora bien, las distribuidoras de cines en México tampoco han confirmado que llegue a México, sin embargo, se espera que llegue este mes el anuncio a Cinépolis, ya que en Sudamérica, se ha dado el anuncio a través de redes sociales.

¿De qué tratará el documental de Iron Maiden?

El documental llevará por nombre ‘Burning Ambition’, el cual, promete tener acceso total a archivos nunca antes vistos de Iron Maiden. Asimismo, tendrá invitados especiales (aunque no se ha dicho quienes) se espera que sean otros colegas de la banda británica.

La cinta combinará imágenes inéditas y testimonios de todos sus integrantes, por lo que tendremos un vistazo a cinco décadas, entrevistas exclusivas, testimonios de figuras globales, secuencias animadas y mucho, mucho heavy metal.

Iron Maiden, 50 años de historia

Definitivamente, Iron Maiden es una de las bandas más influyentes de la historia del heavy metal. Formada en 1975, fue pieza clave del movimiento conocido como la “nueva ola del heavy metal británico” que revitalizó el género a finales de la década. Sus discos, icónicos e inolvidables, los consolidaron como un referente no solo musical, sino literario e histórico por sus letras que marcaron un antes y después.

Más allá de las ventas y giras globales, Iron Maiden transformó la experiencia de vivir los conciertos, apostando por producciones teatrales, que cuentan una historia en él y que ha servido de inspiración para los nuevos músicos, tal como lo hizo My Chemical Romance en su momento. A 50 años de su formación, siguen llenando estadios y demostrando que el heavy metal se vive en la cotidianidad.