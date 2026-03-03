Evacúan avión de United en LAX tras incendio en motor durante vuelo a Nueva Jersey. X

Momentos de tensión se vivieron en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) luego de que un avión de United Airlines tuviera que ser evacuado tras registrarse un incendio en uno de sus motores. El incidente ocurrió el lunes 2 de marzo, pero las imágenes y detalles del caso comenzaron a difundirse ampliamente este 3 de marzo de 2026.

De acuerdo con reportes de medios locales como KTLA, el vuelo había despegado desde Los Ángeles con destino a Newark, Nueva Jersey, pero tuvo que regresar al aeropuerto de origen menos de una hora después de despegar debido a la emergencia.

Avión de United Airlines: evacúan a pasajeros en Los Ángeles tras incendio durante vuelo pic.twitter.com/ASnzSsDspM — Franc (@paco__miranda) March 4, 2026

Videos captados por testigos muestran el momento en que humo sale del avión mientras el personal de emergencia y la tripulación activan el protocolo de seguridad para evacuar a los pasajeros.

Más de 250 pasajeros evacuados tras incendio en motor

Según informes preliminares, más de 250 pasajeros y 12 tripulantes se encontraban a bordo del avión cuando ocurrió el incidente. Tras el aterrizaje de emergencia en LAX, todos los ocupantes fueron evacuados de manera rápida y segura.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran a los pasajeros descendiendo por las escaleras del avión mientras personal de emergencia se despliega en la pista para controlar la situación.

Hasta el momento no se han reportado personas gravemente heridas, aunque varios pasajeros fueron evaluados por equipos médicos como medida preventiva.

FAA abre investigación por incidente con avión de United

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) confirmó que abrió una investigación oficial para determinar qué provocó el incendio en el motor de la aeronave.

Las autoridades revisarán los registros de mantenimiento, así como los reportes de la tripulación y los sistemas del avión para identificar la causa exacta de la falla.

Este tipo de incidentes son poco comunes, pero activan estrictos protocolos de seguridad en la aviación comercial.

Mientras tanto, el caso ha generado gran atención en redes sociales debido a los videos que muestran la evacuación y el humo saliendo del avión en plena pista.

El incidente también reaviva el debate sobre seguridad aérea y protocolos de emergencia, aunque expertos señalan que la rápida reacción de la tripulación fue clave para evitar una situación más grave.