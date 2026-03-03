Un accidente de globo en Texas obliga a bomberos a escalar torre de 275 metros. X

Un impactante rescate ocurrió en Longview, Texas, cuando un globo aerostático se estrelló y quedó atrapado cerca de la cima de una torre de comunicaciones de más de 275 metros de altura. El incidente, registrado el 28 de febrero, obligó a decenas de bomberos a desplegar una compleja operación para salvar a los dos ocupantes que quedaron suspendidos en el aire.

Videos captados con drones y difundidos en redes sociales muestran el momento en que equipos de emergencia escalan la gigantesca estructura metálica para asegurar el globo y poner a salvo a los tripulantes. Las imágenes rápidamente se viralizaron por la dificultad del rescate y la impresionante altura en la que ocurrió.

Accidente de globo en Texas: bomberos escalan torre de 275 metros para rescatar a dos tripulantes pic.twitter.com/vPgOPMopxO — Franc (@paco__miranda) March 3, 2026

De acuerdo con el Departamento de Bomberos de Longview, el globo terminó enredado en cables y estructuras cerca de la parte superior de la torre, dejando a sus ocupantes atrapados a más de 275 metros sobre el suelo.

Así fue el rescate de los tripulantes atrapados a 275 metros de altura

El operativo de rescate requirió una estrategia especializada. Según autoridades locales, 35 bomberos participaron en la intervención, incluidos 14 rescatistas que escalaron la torre y 21 elementos que permanecieron en tierra coordinando la operación.

Debido a la altura extrema de la torre de telecomunicaciones, los equipos tuvieron que utilizar seis sistemas diferentes de cuerdas y anclajes para poder llegar hasta el punto donde estaba atorado el globo.

Las imágenes del rescate muestran a los bomberos avanzando lentamente por la estructura metálica mientras aseguraban la aeronave para evitar que se moviera por el viento.

Finalmente, los dos ocupantes del globo lograron colocarse arneses de seguridad y fueron asegurados por los rescatistas. Con el sistema de cuerdas, ambos fueron descendidos de manera controlada hasta tierra firme.

Afortunadamente, los tripulantes no sufrieron lesiones graves tras la peligrosa situación.

Bomberos de Longview estaban preparados para incidentes con globos aerostáticos

Aunque el incidente fue inusual por la altura en la que ocurrió, el Departamento de Bomberos de Longview señaló que su personal ya había recibido entrenamiento para responder a emergencias relacionadas con globos aerostáticos.

Sin embargo, la torre de más de 275 metros representó un reto particular, ya que pocas operaciones de rescate se realizan a esa altitud.

Las autoridades locales destacaron la coordinación entre los rescatistas y el uso de técnicas de rescate vertical para completar la operación con éxito.

El caso llamó la atención a nivel nacional en Estados Unidos, no solo por el accidente del globo, sino por la complejidad y riesgo del rescate, que quedó registrado en videos que circulan ampliamente en internet.

El incidente también reavivó el debate sobre la seguridad de los globos aerostáticos y las condiciones climáticas que pueden afectar su navegación.