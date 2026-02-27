Puentes de marzo 2026: SEP confirma días sin clases y festivos oficiales

La Secretaría de Educación Pública (SEP) oficializó los días de descanso y puentes que tendrán lugar en marzo de 2026 para alumnos de educación básica y trabajadores en México, de acuerdo con el calendario escolar vigente. Estas fechas permiten planear con anticipación actividades, viajes o descansos familiares.

Fechas de descanso en marzo 2026: desde megapuentes hasta Semana Santa

Uno de los momentos más esperados es el mega puente escolar de cuatro días que iniciará el viernes 13 de marzo, por suspensión de actividades administrativas, y se extenderá hasta el lunes 16 de marzo, día de descanso obligatorio adelantado por el Natalicio de Benito Juárez, fecha que se conmemora oficialmente el 21 de marzo pero se celebra el lunes para facilitar un fin de semana largo.

Además de este puente, el viernes 27 de marzo también se suspenderán clases por la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar, lo que da pie a otro día de descanso para estudiantes. Las vacaciones de Semana Santa comenzarán el 30 de marzo y se extenderán hasta el 10 de abril, constituyéndose en uno de los periodos vacacionales más largos del ciclo escolar.

Qué días no habrá clases en marzo según el calendario SEP 2025-2026

13 de marzo – Inicio del mega puente escolar.

– Inicio del mega puente escolar. 16 de marzo – Descanso obligatorio por Benito Juárez.

– Descanso obligatorio por Benito Juárez. 27 de marzo – Consejo Técnico Escolar.

– Consejo Técnico Escolar. 30 de marzo – 10 de abril – Vacaciones de Semana Santa.

Para quienes planean viajes o actividades familiares, es recomendable usar estas fechas confirmadas por la SEP para organizar esquemas de descanso y compromisos laborales con antelación.