Luna de sangre: ¿Dónde puedo ver el eclipse de hoy EN VIVO por streaming?
Este eclipse total de Luna será una excelente oportunidad para observar uno de los espectáculos más impresionantes del cielo nocturno
Este 3 de marzo de 2026 se produce un eclipse lunar total, conocido popularmente como Luna de sangre, cuando la Tierra bloquea completamente la luz solar y la Luna adquiere un tono rojizo visible a simple vista desde muchas regiones del mundo.
Si no estás en un lugar con buena visibilidad del cielo, o si quieres seguirlo desde casa en vivo, existen varias opciones de transmisión por internet en tiempo real disponibles hoy.
Plataformas donde puedes ver la Luna de sangre EN VIVO
- NASA TV y sus canales oficiales en YouTube o X (antes Twitter), con cobertura en vivo del fenómeno astronómico.
- Timeanddate.com, que ofrecerá transmisiones en vivo de eclipses y actualizaciones de este evento global.
- The Virtual Telescope Project, con livestream en YouTube y redes sociales desde observatorios participantes.
- SunshineNate Eclipse Stream, con cobertura desde Hawái y otros puntos del Pacífico en redes como YouTube, Facebook y TikTok.
El eclipse total comienza en la madrugada del 3 de marzo y será visible en gran parte de América, Asia oriental y Pacífico, o en línea mediante estas transmisiones si tu zona no lo muestra directamente.