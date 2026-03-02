Luna de sangre: ¿Dónde puedo ver el eclipse de hoy EN VIVO por streaming?

Este 3 de marzo de 2026 se produce un eclipse lunar total, conocido popularmente como Luna de sangre, cuando la Tierra bloquea completamente la luz solar y la Luna adquiere un tono rojizo visible a simple vista desde muchas regiones del mundo.

Si no estás en un lugar con buena visibilidad del cielo, o si quieres seguirlo desde casa en vivo, existen varias opciones de transmisión por internet en tiempo real disponibles hoy.

Plataformas donde puedes ver la Luna de sangre EN VIVO

NASA TV y sus canales oficiales en YouTube o X (antes Twitter), con cobertura en vivo del fenómeno astronómico.

Timeanddate.com, que ofrecerá transmisiones en vivo de eclipses y actualizaciones de este evento global.

The Virtual Telescope Project, con livestream en YouTube y redes sociales desde observatorios participantes.

SunshineNate Eclipse Stream, con cobertura desde Hawái y otros puntos del Pacífico en redes como YouTube, Facebook y TikTok.

El eclipse total comienza en la madrugada del 3 de marzo y será visible en gran parte de América, Asia oriental y Pacífico, o en línea mediante estas transmisiones si tu zona no lo muestra directamente.