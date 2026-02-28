Embajada de México en Emiratos Árabes Unidos recomienda a mexicanos resguardarse

La Embajada de México en los Emiratos Árabes Unidos (Abu Dhabi) emitió un atento aviso para los ciudadanos mexicanos en la región, ante la escalada de tensiones en Medio Oriente. La misión diplomática recomendó a los connacionales mantenerse en resguardo y evitar desplazamientos innecesarios, así como seguir las indicaciones de las autoridades locales y los comunicados oficiales de la embajada para garantizar su seguridad.

El aviso incluye un teléfono de emergencia y protección consular: +971 50 454 0273, disponible para atender situaciones de riesgo inmediato o asistencia urgente. La embajada también instó a verificar el estatus de vuelos y condiciones de viaje, evitando trasladarse a zonas de riesgo, y a mantenerse informados sobre cualquier actualización de seguridad emitida por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.

La Embajada de México en los Emiratos Árabes Unidos mantiene comunicación constante con autoridades locales para asegurar la protección de sus nacionales, reafirmando su compromiso de brindar apoyo y asistencia consular ante cualquier eventualidad en la región.

La alerta se da en medio de una creciente tensión en Medio Oriente, donde recientes enfrentamientos y operaciones militares han elevado los riesgos para ciudadanos extranjeros. Gobiernos de distintas naciones han emitido avisos similares, instando a sus connacionales a extremar precauciones y limitar desplazamientos, mientras la comunidad internacional sigue de cerca los movimientos estratégicos en la región.