Copa Mundial de Clavados 2026 en Jalisco se reprograma: el evento no será cancelado

La segunda etapa de la Copa Mundial de Clavados 2026, que había sido suspendida en forma definitiva por motivos de seguridad días antes de su inicio en Zapopan, dejó de estar cancelada y fue formalmente reprogramada por las autoridades deportivas nacionales e internacionales. En un comunicado oficial emitido este sábado, se confirmó que el evento no se elimina del calendario competitivo, sino que se pospone hasta que se definan nuevas fechas y condiciones para su realización.

De acuerdo con la información proporcionada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) y autoridades del deporte en Jalisco, la decisión de reprogramar la competencia se tomó en coordinación con World Aquatics, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el Comité Olímpico Mexicano (COM) y el CODE Jalisco, con el objetivo de garantizar la seguridad de atletas, funcionarios, entrenadores y aficionados. El anuncio puntualiza que la nueva fecha será confirmada próximamente, una vez que se completen las evaluaciones logísticas y de seguridad necesarias.

Antecedentes y contexto de la suspensión

La suspensión original de la Copa Mundial de Clavados, programada del 5 al 8 de marzo en la Zona Metropolitana de Guadalajara, se dio tras un incremento en los riesgos de seguridad derivados de un operativo en el estado de Jalisco, que incluyó enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y grupos delictivos. Ese ambiente de tensión motivó a la federación internacional a tomar la decisión de cancelar el evento, lo que generó incertidumbre entre atletas de alto rendimiento que usan esta competencia como parte de su proceso de clasificación rumbo a eventos globales futuros.

Reprogramación refrenda compromiso con el deporte en México

Con la reprogramación, las autoridades deportivas mexicanas buscan salvaguardar la continuidad de un evento de alto impacto competitivo y mediático en México, así como preservar las oportunidades de participación para clavadistas de todo el mundo. El comunicado conjunto resalta la importancia de la cooperación institucional para resolver contratiempos logísticos y de seguridad sin que ello signifique la pérdida de la sede o la eliminación de México del circuito internacional de clavados.

La organización confirmó que, una vez que se establezca una nueva fecha, se comunicará de inmediato a las federaciones nacionales y a los medios especializados para que clubes, selecciones y aficionados ajusten sus calendarios. La reprogramación también implica revisiones en las asignaciones de puntos y en los criterios de clasificación que aplican para otras competiciones internacionales, aunque esos detalles están aún por definirse por World Aquatics en conjunto con CONADE y la COM.