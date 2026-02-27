Teatro del Pueblo en la Feria de Puebla 2026: cartel completo, fechas y artistas confirmados

El Teatro del Pueblo se perfila como el escenario más concurrido de la Feria de Puebla 2026. Con un cartel que mezcla pop latino, regional mexicano, rock, electrónica y música urbana, el foro gratuito incluido en el boleto general apunta a romper récords de asistencia entre el 23 de abril y el 10 de mayo en el Centro Expositor y de Convenciones de Puebla.

A diferencia del Palenque, que requiere entrada adicional, el Teatro del Pueblo mantiene su esencia popular: acceso con boleto general de la feria, producción de gran formato y artistas de talla internacional y nacional en noches consecutivas. La combinación de figuras consolidadas y apuestas juveniles coloca a Puebla en el radar del circuito de ferias más importantes del país.

Cartel completo del Teatro del Pueblo 2026

Este es el programa confirmado día por día:

23 de abril: Toto

24 de abril: Morat

25 de abril: Panteón Rococó

26 de abril: La Arrolladora Banda El Limón

27 de abril: Kevin Roldán

28 de abril: Función especial de Lucha Libre

29 de abril: Matute

30 de abril: Alemán

1 de mayo: Pesado

2 de mayo: Ozuna

3 de mayo: Calvin Harris (escenario alterno Water Castle)

4 de mayo: Alameños de la Sierra

5 de mayo: Los Tigres del Norte

6 de mayo: Guerra de Sonoras

7 de mayo: Camila

8 de mayo: Banda Cuisillos

9 de mayo: Belinda

10 de mayo: Cristian Castro

Fechas, horarios y acceso

El Teatro del Pueblo operará durante toda la feria, del 23 de abril al 10 de mayo de 2026.

Lunes a jueves: acceso desde las 12:00 horas

Viernes, sábado y domingo : apertura desde las 11:00 horas

apertura desde las 11:00 horas Los conciertos estelares suelen iniciar entre 20:00 y 21:00 horas

El acceso al concierto está incluido en el boleto general de entrada a la Feria de Puebla, por lo que se recomienda llegar con anticipación, especialmente en presentaciones de alta convocatoria como Los Tigres del Norte, Ozuna o Morat.

Impacto y expectativa de asistencia

En ediciones anteriores, el Teatro del Pueblo ha superado las expectativas de aforo en varias noches. Para 2026, con artistas internacionales y figuras históricas del regional mexicano, se prevé una asistencia acumulada de cientos de miles de personas a lo largo de los 18 días.

El 5 de mayo, fecha emblemática para el estado, será uno de los puntos más fuertes del calendario, no solo por el simbolismo histórico de Puebla, sino por la presencia de una de las agrupaciones más influyentes del género norteño.