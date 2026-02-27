Récord Guinness: México crea la camiseta humana más grande del mundo

México volvió a colocarse en el mapa mundial al imponer un nuevo Récord Guinness tras reunir a 4,757 personas en el Estadio Víctor Manuel Reyna para formar la imagen humana más grande de una camiseta de fútbol.

El histórico evento se llevó a cabo en la capital chiapaneca, donde miles de participantes vestidos con playeras de distintos colores se colocaron estratégicamente en la cancha para crear una camiseta tricolor visible desde el aire. Representantes de Guinness World Records certificaron oficialmente la marca, confirmando que México superó el récord anterior de 2,891 personas establecido en 2018 en Bucaramanga, Colombia.

#Comunicado Sectur 📣



México se anota un Guinness World Record con la Imagen humana de la camiseta de futbol más grande del mundo. 🌎 👕



La secretaria de Turismo @josefinarodzam, destacó que este récord forma parte de la agenda del #MundialSocial 2026 para involucrar a la… pic.twitter.com/M18YnWeD8W — SECTUR México (@SECTUR_mx) February 27, 2026

México supera a Colombia y logra la camiseta humana más grande del mundo rumbo al Mundial 2026

La hazaña fue celebrada por la Secretaría de Turismo de México (SECTUR), que destacó el logro como parte de las actividades rumbo al Mundial Social 2026. En redes sociales, la dependencia subrayó que la coordinación, el esfuerzo colectivo y el entusiasmo ciudadano hicieron posible romper la marca mundial.

Miles de personas unidas, latiendo al mismo ritmo, demostraron que cuando se trata de pasión, organización y orgullo, México siempre juega en equipo. Este logro enciende la emoción rumbo al #MundialSocial2026 y marca el inicio de una etapa donde el turismo, la cultura y el… pic.twitter.com/bXmPptNYii — SECTUR México (@SECTUR_mx) February 28, 2026

Este récord se suma a la expectativa que vive el país como coanfitrión de la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que organizará junto con Estados Unidos y Canadá. En territorio mexicano, los partidos se disputarán en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, del 11 de junio al 19 de julio.

Con esta nueva marca, México no solo rompe un récord internacional, sino que envía un mensaje claro: cuando miles se unen por una misma pasión, el resultado puede quedar escrito en la historia mundial.