Muere Marco Tolama, voz emblemática del automovilismo en México

El expiloto profesional, Marco Tolama, una de las figuras más emblemáticas y respetadas del automovilismo en México, falleció este jueves, luego de permanecer varias semanas hospitalizado en terapia intensiva, a causa de un cuadro respiratorio severo que lo mantenía intubado.

La noticia se dio a conocer a través de la cuenta de X del comentarista deportivo, quien se convirtió en un referente para generaciones de aficionados de la Fórmula 1.

¿Quién fue Marco Tolama?

Marco Tolama fue piloto profesional antes de consolidarse como analista y narrador especializado en automovilismo.

Por su gran pasión por este deporte, logró acercar a miles de radioescuchas a los detalles técnicos y estratégicos de las carreras.

Durante décadas, su voz acompañó las transmisiones y análisis de los Grandes Premios, convirtiéndose en referente obligado para los seguidores del automovilismo en el país.

Su legado en W Radio

Marco Tolama estuvo al frente del programa “Auto y Pista”, que se transmitió todos los domingos por W Radio y W Deportes.

En este espacio compartió su experiencia, entrevistas y análisis del acontecer automovilístico nacional e internacional.

Su legado queda marcado por su calidez humana, su profesionalismo, el conocimiento profundo sobre automovilismo y su cercanía con la audiencia, que hoy lamenta la partida de una de las voces más representativas de este deporte en México.

