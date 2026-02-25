Superincendio pone en alerta a Florida; el fuego y humo fue captado por satélites en el espacio
El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advirtió que el comportamiento del fuego podría intensificarse debido a la sequía
Un incendio forestal de gran magnitud mantiene en alerta al sur de Florida, Estados Unidos, luego de que imágenes satelitales captaran una extensa columna de humo elevándose desde una zona pantanosa protegida.
El fuego comenzó el lunes 23 de febrero dentro de la Reserva Nacional Big Cypress, un ecosistema clave que alberga especies en peligro como la pantera de Florida. De acuerdo con autoridades locales, las llamas se expandieron rápidamente y para la mañana del martes ya habían afectado más de 25 mil acres.
Las imágenes difundidas muestran el incendio activo durante toda la jornada en el condado de Collier, mientras equipos de emergencia trabajan para contener su avance.
Incendio en Big Cypress: por qué preocupa a las autoridades
El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advirtió que el comportamiento del fuego podría intensificarse debido a la sequía persistente y al aire extremadamente seco en la región.
Estas condiciones climáticas han favorecido la rápida propagación de las llamas, generando preocupación por posibles impactos ambientales y riesgos adicionales.
Prohíben quemas en varios condados del sur de Florida
Ante el riesgo, el NWS confirmó la prohibición de quemas en los condados de Collier, Palm Beach, Hendry y Glades.
Las autoridades mantienen monitoreo constante del incendio y exhortan a la población a seguir las indicaciones oficiales mientras continúan los trabajos para controlar el fuego en esta importante reserva natural.
El sur de Florida permanece en vigilancia ante la evolución de uno de los incendios más relevantes de la temporada.