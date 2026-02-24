Savannah Guthrie ofrece un millón de dólares por información que sirva para hallar a su mamá secuestrada

Guthrie lanzó un mensaje directo: cualquier información, por mínima que parezca, podría ser clave para traer a su madre de regreso. Getty Images

La periodista estadounidense Savannah Guthrie lanzó un desesperado llamado público tras casi un mes sin noticias de su madre, Nancy Guthrie, quien desapareció en el estado de Arizona y cuyo caso ya es investigado oficialmente como un posible secuestro por autoridades federales.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la conductora del programa Today confirmó que su familia ofrece una recompensa de hasta un millón de dólares a cualquier persona que proporcione información verificable que permita localizar a su madre, viva o muerta.

Savannah Guthrie confirma recompensa millonaria

En el mensaje difundido en Instagram, Guthrie pidió directamente a quienes puedan tener datos sobre el caso que se acerquen a las autoridades o contacten al FBI. La periodista aseguró que la familia mantiene la esperanza de encontrarla, aunque reconoció públicamente la angustia que enfrentan ante la falta de avances.

Nancy Guthrie, de 84 años, fue vista por última vez el 31 de enero de 2026 en su domicilio ubicado en Tucson, Arizona, y desde entonces no se ha confirmado su paradero. Investigadores consideran que fue tomada contra su voluntad luego de encontrar evidencia sospechosa en la vivienda.

Familia pide ayuda urgente mientras el FBI mantiene activa la búsqueda

La oferta económica anunciada por la familia se suma a otras recompensas activas impulsadas por autoridades federales, mientras continúan los operativos de búsqueda y el análisis de miles de pistas recibidas en las últimas semanas.

En su publicación, Guthrie lanzó un mensaje directo: cualquier información, por mínima que parezca, podría ser clave para traer a su madre de regreso.