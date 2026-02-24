¿Qué pasó en el albergue Casa Pato? Mueren dos niñas haitianas en albergue

Así es la "Casa Pato", donde las niñas perdieron la vida

Dos niñas haitianas murieron este lunes al caer en una fosa séptica dentro del albergue infantil “Casa Pato”, dependiente del DIF Estatal Oaxaca. El hecho ocurrió en instalaciones ubicadas en este municipio de los Valles Centrales.

¿Cómo ocurrió la tragedia en el albergue Casa Pato?

De acuerdo con reportes preliminares, las menores se encontraban en la parte trasera del inmueble cuando cayeron al depósito de desechos humanos. La fosa carecía de tapas aseguradas, señalización y perímetros de seguridad, lo que haría facilitador el accidente.

Personal del Heroico Cuerpo de Bomberos y paramédicos de San Raymundo Jalpan acudieron al lugar. Sin embargo, las maniobras de rescate no fueron suficientes: las niñas ya no presentaban signos vitales al ser extraídas.

¿Qué acciones legales se iniciaron tras la muerte de las menores?

La Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) abrió una carpeta para determinar si existe responsabilidad penal por homicidio culposo por omisión contra directivos y encargados del turno. El caso pone bajo escrutinio los protocolos de seguridad en albergues estatales.

“Casa Pato” tiene como misión resguardar a menores cuyos derechos han sido vulnerados. La tragedia expone fallas en el deber de cuidado institucional hacia una población en situación de alta vulnerabilidad.

