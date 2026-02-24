¡El Chavo del 8 llega a la cajita feliz!: Lista de personajes y cuánto cuestan

La icónica serie 'El Chavo del 8′ sigue dejando huella generaciones después de su estreno, y ahora se prepara para conquistar de nuevo al público con una edición especial de la Cajita Feliz de McDonald’s en México. La colaboración fue anunciada en el mes del cumpleaños de su creador, Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito, lo que le da un toque especial de celebración y nostalgia.

Así que si quieres saber cuándo llegarán los personajes de la icónica serie al lugar de hamburguesas, te dejamos todo lo que se sabe hasta el momento.

¿Qué es lo que llega realmente de ‘El Chavo del 8′ a la cajita feliz?

Esta edición especial no es una cajita feliz común: incluirá una colección de 10 libros de cuentos y actividades inspirados en las versiones animadas de los personajes de la vecindad de El Chavo del 8. Historias protagonizadas por personajes como El Chavo, La Chilindrina, Don Ramón o la Chilindrina, ofrecerán entretenimiento tanto para niños como para adultos que crecieron con la serie.

Pero te dejamos el video completo de la Chilindrina para que te asegures de que esta colección, es única en su tipo.

¿Cuándo se podrá comprar la colección de ‘El Chavo del 8′ en la cajita feliz?

La llegada de El Chavo del 8 a la cajita feliz también refleja una tendencia que ha visto a marcas internacionales apostar por contenido cultural que conecta emocionalmente con las audiencias. Aún no se tiene fecha confirmada para que El Chavo del 8 llegue a la cajita feliz, por lo que se espera que pronto, la marca lo anuncie en sus redes sociales.

¿Cuánto costará la cajita feliz de ‘El Chavo del 8′?

Desafortunadamente, no existe un costo aproximado de los libros que traerá la cajita feliz de ‘El Chavo del 8′, sin embargo, se espera que el costo de la cajita feliz no cambie en absoluto por este regalo, es decir, que se quede en un costo de entre los $100 y $150 mexicanos.

Para muchos, la iniciativa representa una forma de revivir recuerdos de la infancia y compartir historias clásicas con nuevas generaciones, transformando un simple juguete de comida rápida en un puente generacional.