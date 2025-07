El Chavo del 8 llega a Netflix: ¿A partir de cuándo se estrena y qué planes lo incluye?

Sin lugar a dudas, una de las series más exitosas de los últimos años ha sido la bioserie de Roberto Gómez Bolaños, “Sin Querer Queriendo”, la cual rompió un récord de audiencia, superando a grandes producciones de HBO Max como Game Of Thrones y The Last Of Us. Lo que ha permitido que fanáticos de antaño y nuevos admiradores quieran revivir la comedia y talento de Chespirito.

De este modo, un grande de las plataformas de Streaming se puso las pilas para poder adquirir los derechos de uno de los programas más exitosos del comediante para agregarlo a su catálogo.

Se trata de “El Chavo del 8”, el programa de comedia más famoso de América Latina, que se une a las filas de Netflix para entretener a su audiencia con más de 290 episodios emitidos originalmente entre 1971 y 1980.

¿Cuándo llegará El Chavo del 8 a Netflix?

El programa número 1 de Chespirito llegará al catálogo de Netflix el próximo lunes 11 de agosto y estará disponible para cualquiera de los 3 planes que ofrece la plataforma:

Básico con anuncios (119 pesos)

Estándar (249 pesos)

Premium (329 pesos)

¿Dónde más se puede ver El Chavo del 8?

“El Chavo del 8” ya se transmite a través de ViX, con todos los capítulos completos, los cuales se pueden disfrutar con una suscripción mensual, ya que la versión gratuita tiene contenido limitado.