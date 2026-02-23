Muere ciclista en UNAM; se desvaneció en Ciudad Universitaria

La Universidad Nacional Autónoma de México confirmó que un ciclista falleció la mañana de este 23 de febrero en el Circuito de Ciudad Universitaria.

Estudiantes frente a la Biblioteca de ciudad Universitaria de la UNAM. / Roberto Michel Ampliar

¿Cómo murió el ciclista de Ciudad Universitaria?

A las 06:15 hrs. el centro de monitoreo de la UNAM detectó que una persona del sexo masculino circulaba sobre su bicicleta sobre el Circuito de la Investigación Científica.

A través de la Dirección General de Análisis, Protección y Apoyo a la Movilidad y Seguridad Universitaria, la UNAM señaló que el ciclista descendió de su vehículo y se desvaneció más adelante. Los paramédicos le brindaron atención pero ya no contaba con signos vitales.

El Circuito de la Investigación Científica de Ciudad Universitaria, rodea las facultades de Ciencias y Medicina Veterinaria de la UNAM. Ampliar

¿Quién era el ciclista fallecido en la UNAM?

La Máxima Casa de Estudios reveló que se trata de una persona de sexo masculino, sin embargo hasta el momento no ha podido ser identificado.

La Fiscalía de la Ciudad de México ya está a cargo de las indagatorias y llevó a cabo el levantamiento del cuerpo.