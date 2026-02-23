;

  • 23 FEB 2026, Actualizado 21:42

Muere ciclista en UNAM; se desvaneció en Ciudad Universitaria

La Máxima Casa de Estudios confirmó que la víctima circulaba en su bicicleta al interior de CU

Ciudad Universitaria de la UNAM

Ciudad Universitaria de la UNAM

Orgullosa egresada de la UNAM con dos décadas de experiencia en W Radio, televisión y medios digitales. Me interesan los temas de derechos humanos, justicia e información internacional. Uso herramientas de storytelling para informar con video. Disfruto tomar fotografías, probar comida nueva y aprender sobre el arte del café.Cintia Sánchez

La Universidad Nacional Autónoma de México confirmó que un ciclista falleció la mañana de este 23 de febrero en el Circuito de Ciudad Universitaria.

Estudiantes frente a la Biblioteca de ciudad Universitaria de la UNAM. / Roberto Michel

Te puede interesar: Suspende UNAM actividades presenciales en tres escuelas superiores por seguridad

¿Cómo murió el ciclista de Ciudad Universitaria?

A las 06:15 hrs. el centro de monitoreo de la UNAM detectó que una persona del sexo masculino circulaba sobre su bicicleta sobre el Circuito de la Investigación Científica.

A través de la Dirección General de Análisis, Protección y Apoyo a la Movilidad y Seguridad Universitaria, la UNAM señaló que el ciclista descendió de su vehículo y se desvaneció más adelante. Los paramédicos le brindaron atención pero ya no contaba con signos vitales.

El Circuito de la Investigación Científica de Ciudad Universitaria, rodea las facultades de Ciencias y Medicina Veterinaria de la UNAM.

¿Quién era el ciclista fallecido en la UNAM?

La Máxima Casa de Estudios reveló que se trata de una persona de sexo masculino, sin embargo hasta el momento no ha podido ser identificado.

La Fiscalía de la Ciudad de México ya está a cargo de las indagatorias y llevó a cabo el levantamiento del cuerpo.

El siguiente artículo se está cargando

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad