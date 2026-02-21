“La Leona” presunta reclutadora del CJNG es detenida en Tala, Jalisco
Alma Rosa “N”, alias “La Leona”, presunta reclutadora del CJNG fue detenida en el municipio de Tala, Jalisco y se presume es pareja sentimental de “El Lastra”.
Alma Rosa “N”, conocida como “La Leona”, presunta pareja sentimental de José Gregorio Lastra Hermida, “El Lastra” y quien se presume sería reclutadora de sicarios del CJNG fue detenida, el viernes 20 de febrero en Tala, Jalisco.
De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, el viernes 20 de febrero, “La Leona” fue detenida por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quienes una vez leídos sus derechos la presentaron ante la Fiscalía General de la República en Guadalajara.
Relación con “El Lastra” y Rancho Izaguirre
Cabe recordar que en el mes de marzo de 2025, “El Lastra” fue detenido por autoridades capitalinas en la Ciudad de México tal como en su momento lo presumió el titular de Seguridad Federal, Omar García Harfuch.
Luego de esta detención, “La Leona” habría ocupado el sitio de “El Lastra”, en la tarea de capturar y reclutar jóvenes para dedicarlos al sicariato bajo órdenes del Cártel Jalisco Nueva Generación, por lo que estaría relacionada también con el caso del Rancho Izaguirre, que como se recordará era un sitio dedicado al reclutamiento y adiestramiento de jóvenes que se presume habrían sido engañados con ofertas laborales.
