¿Qué significa 6-7? El trend viral de TikTok e Instagram al que se sumó la presidenta Claudia Sheinbaum

En el vertiginoso imaginario de las redes sociales, donde cada semana nace una nueva tendencia, pocas expresiones han logrado posicionarse con la fuerza del “6-7” o “six seven”, un fenómeno digital que pasó de ser un sonido repetitivo en TikTok a convertirse en un gesto reconocido incluso fuera del internet. Lo que comenzó como un meme absurdo, sin significado claro, hoy es una de las búsquedas más frecuentes entre usuarios que intentan entender por qué todo mundo repite esa frase.

El llamado trend 6-7 explotó principalmente en plataformas como TikTok e Instagram, donde millones de videos replican el gesto característico que acompaña la expresión: un movimiento de manos ascendente y descendente al ritmo de “six seven”. La viralidad del fenómeno radica precisamente en su ambigüedad; no hay una definición oficial ni un significado aceptado, pero sí una comunidad digital que lo adopta como símbolo generacional.

El fenómeno dio un salto inesperado cuando la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, realizó el gesto del 6-7 durante un evento público frente a estudiantes. El momento, grabado y difundido masivamente en redes, detonó una nueva ola de búsquedas relacionadas con “Sheinbaum 6-7”, “trend 6-7 significado” y “video viral de Sheinbaum”. Así, un meme que parecía pasajero terminó colándose en la conversación política y mediática del país.

¿Qué significa el 6-7 y por qué es tendencia en TikTok?

“6-7”, también conocido como six seven, es una frase y gesto viral que usuarios jóvenes repiten en miles de videos. Aunque no tiene un significado concreto desde el punto de vista lingüístico, se ha convertido en un símbolo de pertenencia de la cultura digital actual. En TikTok, los clips con este tag suman millones de reproducciones, y su ritmo pegajoso lo ha vuelto fenomenal entre adolescentes y adultos jóvenes.

El trend del 6-7 básicamente gira en una dinámica coqueta y medio evaluativa donde los usuarios juegan con la clásica escala del 1 al 10 para calificar atractivo, personalidad o “vibe”, pero siempre con un giro inesperado que le da sazón al asunto. La frase se popularizó con ideas como “soy un 6, pero contigo me convierto en un 7” o “es un 6, pero…” y ahí entra el detalle que sube o baja puntos, convirtiéndose en un formato perfecto para el humor, el coqueteo digital y hasta el glow up, ya sea mostrando un cambio de look, actitud o confianza.

Los análisis muestran que el 6-7 tomó fuerza gracias a una serie de videos virales y sonidos repetitivos en TikTok a finales de 2024 y principios de 2025. El meme se pegó aún más lejos cuando usuarios comenzaron a acompañarlo con un gesto característico: un movimiento de manos subiendo y bajando al pronunciar “six seven”.

Aunque no nació en un solo lugar ni con un autor específico, el concepto se consolidó cuando un video de un niño gritando “six seven” durante un partido se volvió tendencia global, impulsando aún más la frase en plataformas sociales.

Claudia Sheinbaum y el 6-7: el momento que se volvió viral

Lo que realmente prendió los focos fue cuando la presidenta Claudia Sheinbaum realizó el gesto del 6-7 durante una visita a un bachillerato en Guanajuato. El clip, difundido ampliamente en Twitter, TikTok y Facebook, fue interpretado por muchos como un intento de “conectarse con la juventud”.

Ese momento no sólo alentó memes y comentarios, sino que también generó debates sobre el uso de tendencias digitales por parte de figuras públicas. Usuarios en redes celebraron el gesto por lo inesperado, mientras críticos señalaron la naturaleza espontánea del momento.