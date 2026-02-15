¡Una vez más! Se activa contingencia ambiental en el Valle de México
¡Mucho ojo! Mañana aplicará el programa Doble Hoy no Circula, conoce qué autos no podrán circular este lunes.
Debido a las altas concentraciones de ozono, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME) detectó contingencia ambiental fase 1.
Mañana lunes 16 de febrero deberán suspender su circulación, en horario de las 5:00 a las 22:00 horas:
1. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.
2. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito
numérico sea 1, 3, 5, 6, 7 y 9.
3. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado
amarillo, terminación de placa 5 o 6.
4. Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos,
de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o
con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos
que portan holograma 2.