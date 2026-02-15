;

  • 15 FEB 2026, Actualizado 23:51

¡Una vez más! Se activa contingencia ambiental en el Valle de México

¡Mucho ojo! Mañana aplicará el programa Doble Hoy no Circula, conoce qué autos no podrán circular este lunes.

Mala calidad del aire continúa en CDMX, por lo que se volvió a activar la contingencia ambiental

Mala calidad del aire continúa en CDMX, por lo que se volvió a activar la contingencia ambiental

Debido a las altas concentraciones de ozono, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME) detectó contingencia ambiental fase 1.

FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Mañana lunes 16 de febrero deberán suspender su circulación, en horario de las 5:00 a las 22:00 horas:

1. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

2. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito

numérico sea 1, 3, 5, 6, 7 y 9.

3. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado

amarillo, terminación de placa 5 o 6.

4. Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos,

de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o

con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos

que portan holograma 2.

El siguiente artículo se está cargando

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad