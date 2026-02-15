¡Una vez más! Se activa contingencia ambiental en el Valle de México

Mala calidad del aire continúa en CDMX, por lo que se volvió a activar la contingencia ambiental

Debido a las altas concentraciones de ozono, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME) detectó contingencia ambiental fase 1.

FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM Ampliar

Mañana lunes 16 de febrero deberán suspender su circulación, en horario de las 5:00 a las 22:00 horas:

1. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

2. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito

numérico sea 1, 3, 5, 6, 7 y 9.

3. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado

amarillo, terminación de placa 5 o 6.

4. Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos,

de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o

con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos

que portan holograma 2.