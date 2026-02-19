Shia LaBeouf es liberado tras arresto en Nueva Orleans en medio de versiones de divorcio con Mia Goth

Shia LaBeouf y Mia Goth, en medio de versiones sobre un posible divorcio tras el reciente arresto del actor en Nueva Orleans.

A horas de ser arrestado en Nueva Orleans, tras ser acusado de protagonizar una agresión durante las celebraciones del Mardi Gras en Estados Unidos, el actor Shia LaBeouf pidió en redes sociales que lo liberaran, cosa que finalmente sucedió.

Fue alrededor de la medianoche, casi la una de la mañana, cuando en un local de Royal Street dos hombres denunciaron haber sido agredidos por el actor, conocido por cintas como Transformers. Según autoridades del Departamento de Policía de Nueva Orleans, el hombre estaba causando disturbios y se tornó más agresivo cuando intentaron retirarlo del bar. Para entonces ya había golpeado a uno de los denunciantes y posteriormente regresó con una actitud aún más hostil.

Free me — Shia LaBeouf (@thecampaignbook) February 18, 2026

No es la primera vez que enfrenta problemas con la ley, y mucho menos por agresión. Hace seis años también tuvo que enfrentar cargos por agresión y robo menor. A ello se suman las demandas por agresión sexual, física y emocional interpuestas por su expareja FKA Twigs, proceso que concluyó en 2025.

Sin embargo, su arresto ocurre en medio de señalamientos difundidos por el medio TMZ, que asegura que Mia Goth, esposa de LaBeouf, estaría considerando el divorcio en medio de un proceso de separación y distanciamiento entre la pareja, aunque ninguno de los dos ha confirmado estas versiones.