Explota camión con gas en Chile: Video muestra el momento en que una bola de fuego cubre casas y autos

Una violenta explosión de un camión que transportaba gas licuado sacudió la comuna de Renca, al norponiente de Santiago de Chile, este jueves 19 de febrero de 2026. El accidente dejó al menos cuatro personas muertas y 17 heridas, según confirmaron autoridades locales y fuentes oficiales.

Las primeras imágenes que circulan en redes muestran el momento exacto de la detonación, con una enorme bola de fuego que se propagó rápidamente y alcanzó vehículos, casas y estructuras cercanas. El video captado por transeúntes revela cómo la enorme columna de fuego y la onda expansiva se extendieron en cuestión de segundos, encapsulando la rapidez y magnitud de la tragedia.

🔴 Imágenes del instante en que se genera la explosión del camión de gas con posterior propagación a empresa, vehículos estacionados y vehículos en Autopista, al momento reportan 10 fallecidos y varias personas quemadas, máxima precaución en el sector @biobio @chile_accidente pic.twitter.com/JmVLve9uqK — IEC-180 CONTROL STGO (@fdo2000) February 19, 2026

Camión de Gasco estalla en Renca: autoridades confirman 4 fallecidos

El siniestro ocurrió alrededor de las 8:22 de la mañana en la intersección de la Ruta 5 Norte con General Velásquez, una de las principales arterias del norte metropolitano. Según el reporte preliminar, el conductor —trabajador de la empresa Gasco y una de las víctimas fatales— perdió el control del vehículo, volcó y provocó la ruptura del contenedor de gas, lo que desató la explosión.

La onda expansiva alcanzó al menos siete vehículos y dañó instalaciones cercanas, generando un incendio de gran magnitud y una densa nube de humo visible en diversos puntos de Santiago. Entre los heridos hay varias personas en estado crítico, con quemaduras severas, y las autoridades siguen evaluando la gravedad de las lesiones.

Máxima precaucion en General Velasquez y Lo Ruiz por incendio de gran magnitud debido a explosión de camión de gas, con propagación a gran cantidad vehículos y múltiples víctimas con quemaduras, Bomberos Santiago procede con 3ra alarma de incendio @biobio pic.twitter.com/0ACkeA7tsV — IEC-180 CONTROL STGO (@fdo2000) February 19, 2026

Explosión en Renca: camión con gas deja 4 muertos y 17 heridos en Santiago

La Fiscalía Regional Centro Norte ha iniciado una investigación para determinar responsabilidades. La fiscal jefe, Macarena Cañas, señaló que la responsabilidad podría radicar en el conductor por un posible exceso de velocidad que derivó en la pérdida de control del camión. Equipos especializados de Carabineros y Bomberos trabajan para esclarecer la dinámica del accidente y asegurar el área afectada.

La empresa Gasco, propietaria del camión, confirmó que el vehículo transportaba gas licuado desde un terminal hacia su planta en Maipú y lamentó las muertes y heridos, asegurando que colaboran con las autoridades en la investigación.