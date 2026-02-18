Muere Ofelia Torres, una niña con cáncer terminal que luchó por la liberación de su papá detenido por ICE en Chicago

Muere la joven Ofelia Torres en Chicago. Su caso expuso el impacto humano de las detenciones migratorias en familias con emergencias médicas. TNS

Ofelia Giselle Torres Hidalgo, una adolescente de 16 años de Chicago, falleció tras una prolongada batalla contra un cáncer terminal mientras encabezaba una campaña pública para lograr la liberación de su padre, detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). Su historia conmovió a toda la comunidad y llamó la atención sobre el impacto humano de las políticas migratorias en familias con situaciones médicas graves.

Ofelia, estudiante de la preparatoria Lake View High School, había sido diagnosticada en diciembre de 2024 con rabdomiosarcoma alveolar metastásico, una forma poco común y agresiva de cáncer de tejidos blandos. Desde entonces, recibió quimioterapia y radioterapia en el Hospital Infantil Lurie y luchó contra el avance de la enfermedad durante más de un año.

La familia informó que Ofelia murió el pasado 13 de febrero de 2026 rodeada de seres queridos. Su funeral fue privado y celebrado por familiares y amigos cercanos que reconocieron su valentía y su espíritu incansable.

Ofelia alzó la voz por su padre y la justicia migratoria

La historia de Ofelia trascendió por el contexto en que se dio. Mientras enfrentaba su tratamiento, su padre, Rubén Torres Maldonado, un inmigrante mexicano que vivía en Chicago desde 2003 y trabajaba como renovador de viviendas, fue detenido por agentes de ICE el 18 de octubre de 2025, en un Home Depot en Niles, durante una operación de control migratorio conocida como “Operación Midway Blitz”.

La detención afectó profundamente a Ofelia. Debido al estrés y la interrupción causada por la situación de su padre, los médicos señalaron que ella no pudo continuar con su tratamiento adecuadamente en ese momento.

Ofelia decidió hablar públicamente sobre el caso. Publicó videos en redes sociales y dio entrevistas en las que explicó que su padre era un trabajador dedicado y que la detención no solo lo separaba de ella, sino también de su familia. Su testimonio alcanzó amplia difusión y fue respaldado por líderes comunitarios.

El padre de Ofelia fue liberado y ahora tiene una vía legal

Gracias a la atención generada por Ofelia y la defensa de su familia, un juez federal en Chicago determinó días antes de su muerte que Rubén Torres Maldonado tenía derecho condicional a una cancelación de deportación. Esta decisión judicial toma en consideración el grave impacto que su expulsión tendría en sus hijos, que son ciudadanos estadounidenses. La cancelación de la deportación le brinda una ruta legal para solicitar la residencia permanente y, eventualmente, la ciudadanía estadounidense.

Tras esa resolución, Torres Maldonado fue liberado bajo fianza y pudo reunirse con su familia. Ofelia pudo ver la audiencia de su padre por videollamada, a pesar de su estado de salud.

La familia y su abogado, Kalman Resnick, destacaron la valentía de Ofelia hasta sus últimos días. “Lamentamos profundamente su fallecimiento”, dijo Resnick, “pero esperamos que su lucha inspire a otros a defender lo que es justo hasta el último aliento”.

La historia de Ofelia Torres se ha convertido en símbolo de perseverancia, amor familiar y de las complejidades de las políticas migratorias cuando chocan con situaciones humanas y médicas trágicas.