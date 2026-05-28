Google despliega su tecnología para el Mundial: Inteligencia Artificial y mapas en tiempo real transformarán la experiencia de los aficionados

A solo dos semanas de que inicie la Copa del Mundo, Google México llevó a cabo una presentación liderada por su Director General, Sebastián Valverde, para revelar cómo sus principales plataformas transformarán la experiencia de los aficionados. Al ser México uno de los tres países anfitriones, el ejecutivo destacó que este será el primer mundial donde la inteligencia artificial (IA) jugará un rol central en el día a día de millones de personas, tanto para quienes asistan a los estadios como para quienes lo sigan desde sus hogares.

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¿Cómo asistirá la Inteligencia Artificial a los aficionados en sus búsquedas?

Analaura López, gerente de producto de Consumer Apps Marketing, explicó que la tradicional barra de Google ha evolucionado para convertirse en un motor interactivo que mueve a los usuarios de la simple búsqueda a la acción directa. Mediante la “visión general creada por IA”, la plataforma responderá dudas complejas de forma inmediata y simplificada.

El “Modo IA” de la app de Google permitirá realizar tareas logísticas complejas, como calcular los ingredientes necesarios para una reunión en casa, estimar el presupuesto y trazar la ruta hacia el supermercado abierto más cercano. Asimismo, herramientas populares como Google Lens y “Buscar con un Círculo” permitirán a los usuarios identificar elementos del mundo real o de sus pantallas —como la playera o los tenis de un creador de contenido— y saber instantáneamente dónde comprarlos.

Para análisis más avanzados, el “Modo IA Pro” ofrecerá simulaciones interactivas basadas en datos, permitiendo a los fanáticos comparar formaciones tácticas de los equipos y predecir ventajas deportivas en tiempo real de manera visual.

Herramientas de IA presentadas y sus funciones clave:

Visión General con IA: Resúmenes rápidos de dudas reglamentarias (ej. fuera de lugar).

Modo IA en App de Google: Planificación de eventos, presupuestos y listas de compras.

Buscar con un círculo / Lens: Identificación y compra de productos en pantallas o tiendas físicas.

Gemini Live: Asistente de voz en tiempo real para actividades cotidianas.

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¿De qué manera Google Search y YouTube mantendrán informados a los fanáticos?

La organización de la información en momentos de alta demanda es crítica. Tatiana Canon, líder de alianzas estratégicas para Google Search, anunció la experiencia mejorada Onebox, un centro de mando digital desarrollado en colaboración con los dueños de los derechos de transmisión. A través de este espacio, los usuarios tendrán acceso a:

Pre-game: Videos de análisis previos, estado físico de los jugadores y alineaciones.

Tiempo real: Clips con las jugadas clave, goles y tarjetas amarillas en el momento exacto en que ocurren.

Post-game: Resúmenes completos del partido, recapitulación de la jornada y enlaces directos a las plataformas de streaming oficiales.

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Por su parte, Juan Pablo Robert, representante de YouTube, destacó que el fútbol actual se vive más allá de los 90 minutos de juego. El 79% de los espectadores en México son considerados “casuales o sociales”, por lo que la plataforma priorizará tanto los resúmenes oficiales como el contenido nativo de creadores enfocados en viajes, gastronomía, tecnología y reacciones.

Como gran anuncio, se confirmó una alianza estratégica con Televisa-Univision para transmitir de forma gratuita el partido inaugural a través de los canales de YouTube de TUDN México y ViX, programado para el mes de junio a la 1:00 PM.

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¿Qué medidas implementarán Google Maps y Waze ante el caos vial?

La movilidad en las ciudades sede representa uno de los mayores retos del torneo. Por su parte Sebastán Hiernaux, responsable de alianzas estratégicas para Google Maps y Waze en Latinoamérica detalló que la plataforma procesa más de 100 millones de actualizaciones diarias para reflejar fielmente la realidad urbana.

Ante las remodelaciones y perímetros de seguridad de los 16 estadios del torneo —incluyendo las obras en las inmediaciones del Estadio Azteca—, Google ha mapeado digitalmente los accesos exactos, nomenclaturas de puertas (puertas A, B, etc.) y cientos de puntos de interés temporales, como módulos turísticos y servicios médicos. Esto evitará que los usuarios pierdan horas rodeando los recintos debido a rutas desactualizadas.

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Adicionalmente, Google Maps activará alertas en tiempo real coordinadas con las autoridades locales, notificando si ciertas líneas de transporte público requerirán obligatoriamente el boleto del estadio para abordar. También se potenciará la función Modal Shift, la cual compara dinámicamente rutas en auto, transporte público y bicicleta, sugiriendo alternativas más rápidas para equilibrar la carga del tráfico en las ciudades afectadas.